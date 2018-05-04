(Görüntülü Haber) Burak Kuyan: Üretim olmadan ticaret olmaz

İSTANBUL, (DHA) - DOĞAN Enerji Genel Müdürü Burak Kuyan, üretim olmadan ticaret olmayacağına değinerek artık piyasada kimsenin uzun vadede risk almadığını söyledi. Kuyan, \"Tezgah üstü piyasalarda (OTC) kısa dönemli işlemler gerçekleşiyor\" dedi. ICCI 2018, 24’üncü Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı kapsamında \'Enerji Ticaretinde Güncel Gelişmeler Üzerine Tartışma\' isimli panel düzenlendi. Doğan Enerji Genel Müdürü Burak Kuyan ve Enerji Ticareti Derneği (ETD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aksa Aksen Enerji A.Ş Genel Müdürü Murat Kirazlı\'nın konuşmacı olduğu panelin moderatörlüğünü Enerji Ticareti Derneği (ETD) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Çalışır yaptı. \"GİTMEK İSTEDİĞİMİZ NOKTA GÜZEL AMA HIZLI ADIM ATMALIYIZ\" Sektörde paradigma değişimleri olduğunu ifade eden Kuyan, \"Şunu biliyoruz ki gideceğimiz bir yer var. Biz sektör olarak gideceğimiz yeri görebiliyoruz. Doğalgaz sektörünün tamamen liberalleşeceği, elektrik sektörü gibi bir yapıya doğru gittiğini görebiliyoruz fakat bugün bunun sancılarını yaşıyoruz. Gitmek istediğimiz nokta çok güzel, burada tek önemli şey hızlı adım atmak. Öngörülebilirliğin olmadığı dünyada ticaret yapmak matematiksel rakamlarla ortaya pek çıkmıyor\" diye konuştu. \"OTC üzerinden rakamlarla bakıldığında bir azalma var ve öngörülebilirlik eksikliğinden dolayı işlerin ne boyuta geldiğini görüyoruz\" diyen Kuyan, şunları söyledi: \"Çok ciddi azalmalardan bahsediyoruz. Santrallerin kendini hedge (riskten korunma) etmediği dünyada bugün için bu sistem para kazandırabilir ama böyle yürümeyeceğini ve ek kaynaklar yaratarak santrallerin kendilerini hedge etmeleri gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle doğalgaz sektöründe gideceğimiz noktaya çok hızlı girmemiz gerekiyor. Hiç birimiz gece 24.00\'de BOTAŞ zam yaptı mı, yapmadı mı? düşüncesiyle uyanmak istemiyoruz. 1 Ocak ve 1 Nisan 2018 yılı tarihlerinde iki kez elektrikte tarife zammı gördük. Son 5 senede toplam iki olan tarife zammı bir anda 4’e çıktı. Bu aslında nereye gideceğimizin sinyallerini veriyor ve sektörün yaşadığı sıkıntıların bir yerlerde duyulduğu buna göre adımlar atıldığının da göstergesi olduğunu düşünüyorum.\" \"ÜRETİM OLMADAN TİCARET OLMAZ\" Ticaretin ana besleyici unsurunun üretim tarafı olduğunu söyleyen Kuyan, \"Elde edilen rakamlar şirketlerin borç ödeme kabiliyetlerini çok ciddi etkiliyor. O yüzden sadece ticaret boyutuyla bakmamak gerekiyor. Üretim boyutunu dikkate almalıyız. Üretim olmadan ticaretin olmayacağını hepimiz anlamalıyız\" ifadelerini kullandı. \"PİYASADA UZUN VADEDE ARTIK KİMSE RİSK ALMIYOR\" Kuyan, “İşlem hacmi konusunda sadece OTC anlaşmaları sadece firmalar arasında değil sanayi, ticarethane, hane halkı gibi küçük yapılar üzerinden olacak. OTC üzerindeki etkisinin ilerleyen dönemlerde ciddi şekilde artış göstereceğine inanıyorum. Geldiğimiz noktada rakamlar iç açıcı değil. O yüzden geldiğimiz noktada herkesin destek göstermesi gerekiyor. Piyasada uzun vadede artık kimse risk almıyor. Bunun en güzel örneği OTC’de yapılan işlemler. OTC’de yapılan işlemlerin çoğu aylık ya da 3 aylık dönemler olarak yapılıyor\" diye konuştu. \"SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİ’NİN FARKLILAŞMASI VE GELİŞMESİ GEREKİYOR\" Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nin farklılaşması ve gelişmesi gerektiğini dile getiren Kuyan, \"Ama bunu direk kanun yapıcılardan beklemek doğru değil. Biz bunu kendi yöntemlerimizle ve çabalarımızla yapmalıyız. Doğan Enerji olarak OTC hacimlerini geçen seneye göre 4 kat arttırdık, çünkü farklı çözümlere gitmeye çalışıyoruz. farklı yöntemler geliştirdik. Aslında hepimizin isteği piyasanın tarifesiz kurulması ve hepimizin maliyet bazlı ürün sunması. En doğru sistem piyasanın kendi yapısı içinde kendi dengesini bulacağı sistemdir” dedi. \"GAZ PİYASASI 6 AYDA İLKLERİ YAŞADI\" Enerji ticaretindeki güncel gelişmelere yönelik konuşan Enerji Ticareti Derneği (ETD) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Çalışır, BOTAŞ’ın elektrik santrallerine gaz tedariki ile ilgili kısıntıya gitmesini değerlendirdi. Çalışır, şunları söyledi: “Kamu kurumlarının strateji değişiklikleri ile piyasalara etkisi fiyatların farklı yere gitmesine neden olabiliyor. Kasım ayının sonunda tekel konumundaki kamuya ait BOTAŞ şirketi ki elektrik santrallerinin bir numaralı gaz tedarikçisi olan şirketin kararıyla başladı bu serüven. Daha önceki yıllarda tüm tedariki aylara göre sınırlama olmaksızın karşılayan BOTAŞ\'ın gaz tedarikinde elindeki santrallerde kısıtlamaya gittiğini öğrendik. Bu çok ani bir gelişme oldu. Elektrik piyasasında beklentilere, fiyatlara yönelik hareketlere neden oldu. Gaz piyasası için ilkleri yaşadığımız bir 6 ay geçirdik. Geldiğimiz nokta şu oldu, elektrik piyasasında faaliyet gösteren doğalgaz ile çalışan santraller BOTAŞ\'a ilave gaz kontratları yapma yönünde mecburiyette kaldılar. \"