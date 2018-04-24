(Görüntülü Haber) Bungalovların elektrik ihtiyacı güneşten karşılanıyor

Ahmet DAĞLI SANDIKLI, (DHA)Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesindeki Kocayayla\'da bulunan 10 bungalov evin elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanıyor. Sandıklı\'nın güneydoğusundaki 2500 metre yüksekliğindeki Akdağ\'ın 1600 rakımında bulunan Kocayayla\'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından doğa turizminde kullanılmak üzere kurulan 10 bungalov evin tavanına 2 yıl önce elektrik ihtiyacının karşılanması için güneş enerji sistemi oluşturuldu. Bungalov evlerin çatısındaki 96 güneş paneliyle 25 kilovatsaat elektrik üretimi yapılırken, üretilen elektrik oluşturulan merkezde depolanıyor. Daha sonra evlerin elektrik hatlarına bu depodan enerji verilerek buzdolabı, televizyon, aydınlatma ve çevre aydınlatma gibi ihtiyaçları kesintisiz karşılıyor. Sistemde elektrik enerjisi yüzde 40\'ın altına düştüğünde ise sistem içerisindeki jeneratör devreye giriyor. Bu şekilde bu evlere kesintisiz elektrik verilmiş oluyor. Akdağ\'a yakın zaman içerisinde elektrik hattının da döşenmesi planlanırken, doğa turizmini canlandırmak amacıyla bölgeye gölet ve restoran yapıldı. Yine butik otel ve cami yapılması planlanan bölgenin yaz- kış doğa turizmine kazandırılması hedefleniyor. Afyonkarahisar İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Utsal, Burada 10 kır evi bulunmakta. Bu evler baharla birlikte yazın sonuna kadar misafirlerin hizmetine sunulmakta ve kiralanabilmektedir, içerisinde banyosu, mutfağı, 6 kişinin barınabileceği 2 oda 1 salon şeklinde. 2 senedir elektrik ihtiyacı güneş panelleri sayesinde karşılanıyor. Bu güneş enerjisiyle üretilen elektrik buzdolabı, televizyon ve aydınlatma kullanılmakta ve yeterli olmaktadır. İhalesi yapıldı, yakın zaman içerisinde Akdağ\'a elektrik hattı çekilecek. Yine bu evlerimizin yanı sıra karşı tarafa cami ve butik otel yapılacak. Yine bir Osmanlı kemeri yapılması planlanıyor. Arka tarafına doğru da 1.5 metre derinliğinde yüzme havuzu yapılması planlanıyor. Akdağ\'a herkesi davet ediyoruz dedi.