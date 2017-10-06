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(Görüntülü Haber) Bulunan cesedin, selde kaybolan işçiye ait olduğu belirlendi

Muhammet KAÇAR/ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çayeli İlçesi’nde deniz kıyısında bulunan erkek cesedinin sırrı çözüldü

06 Ekim 2017 19:49

Muhammet KAÇAR/ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çayeli İlçesi’nde deniz kıyısında bulunan erkek cesedinin sırrı çözüldü. Cesedin, 16 Ağustos tarihinde sel sularına kapılarak kaybolan 49 yaşındaki Mehmet Küçüksarı’ya ait olduğu belirlendi. Çayeli İlçesi Derecik Köyü\'nde 16 Ağustos tarihinde gece çalıştığı çay fabrikasına gitmek için otomobiliyle evden çıkan Mehmet Küçüksarı\'dan haber alamayan yakınları bölgede arama çalışması başlatmıştı. Otomobili dere kenarında kapısı açık halde bulunan Küçüksarı\'nın gömleği ve pantolonu da dere yatağında bulundu. Gece heyelan nedeniyle kapanan yolu açmaya çalıştığı sırada sel sularına kapıldığı sanılan Küçüksarı için AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekibinin arama çalışması sonuç vermedi. Çayeli İlçesi’nde geçen hafta yaşanan sel afeti sonrası Taşhane Mahallesi’nde deniz kıyısında bir erkek cesedi bulundu. Tanınmayacak haldeki ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ailesinden alınan doku örneklerinin karşılaştırıldığı cesedin Mehmet Küçüksarı’ya ait olduğu belirlendi. Küçüksarı\'nın cesedi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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