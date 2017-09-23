(Görüntülü Haber) Bulgaristan'da madayla şov

Bulgaristan\'da madayla şov Bulgaristan\'ın Stara Zagora kentinde dün başlayan 27\'nci Balkan Masterlar Atletizm Şampiyonası\'nın ilk gününe 40 madalya alan Türk kadın atlatler damga vurdu. Yarışlara 12 ülkeden 655 sporcu katılırken, kadın atletlerimiz ilk günde 10 altın, 14 gümüş ve 16 bronz madalya ile pistte fırtına gibi esti. Veteran atletlerimizden Necla Aker, cirit ve çekiç atmada yeni Türkiye rekorlarının sahibi oldu. Yarışmaları izlemeye gelen Bulgaristan\'da yaşayan Türkler, seramoni töreni sırasında tribünde üzerinde, \"Yurtta Sulh Cihanda Sulh\" ve \"Atam Devrimlerinin İzindeyiz\" yazılı Atatürk posterleri açtı. Balkan Masterlar Atletizm Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi 27 kadın, 55 erkek atlet temsil ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Seramoni töreni Türk takımından görüntü - Yarışmalardan genel detay görüntü - Madalya alan atletlerimiz Birsen Kılıç ve Nursel Çakmak ile röportaj HABER-KAMERA: Yaşar ANTER / STARA ZAGORA, (DHA)