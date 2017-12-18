(Görüntülü Haber) Buhar kazanı bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü (2)

- O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA Haber: İbrahim AKTÜRK / Kamera: Murat SOLAK / İstanbul DHA Gaziosmanpaşa\'da, bir tekstil firmasına ait buhar kazanı henüz bilinmeyen nedenden dolayı büyük bir gürültüyle patladı. Parçalanarak yerinden fırlayan buhar kazanı, en üst kattan sokağa düştü. Olayda bir kişi yaralanırken, patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.30 sıralarında Karayolları Mahallesi 561 Sokak üzerindeki 2 katlı tekstil firmasının üst katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle, buhar kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle kilolarca ağırlıktaki kazan parçalanarak sokak ortasına düştü. Bu sırada, sokakta bulunanlar büyük panik yaşadı. Patlama sırasında sokaktan geçen bir kişi yaralandı. PATLAMA ANI KAMERADA Patlama anı, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Savaş alanını andıran görüntülerde, patlamanın ardından buhar kazanının aşağı düştüğü görülüyor. Sokakta bulunanlar panikle kaçışıyor. Bu arada, çevredeki binadakiler de dışarı çıkarak olay yerinden kaçmaya başlıyor. Bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise, aynı sokaktaki bir işyerinin içinden. Patlama sırasında, zarar gören işyeri biranda toz bulutu haline geliyor. İçeride çalışanlar ise telaşla kaçmaya çalışıyor. \"BOMBA DÜŞTÜ SANDIK\" Patlama sırasında sokakta bulunanlar o anları anlattı. İşyerine park halindeki araçtan malzeme taşıdıklarını söyleyen çalışanlar, büyük panik yaşadıklarını ve buhar kazanının bomba gibi patladığını söyledi. Patlama nedeniyle birçok işyeri ve park halindeki araçta büyük hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin inceleme çalışmalarının ardından parçalanan kilolarca ağırlığındaki buhar kazanı vinçle olay yerinden kaldırıldı. Belediye ekipleri, patlamanın meydana geldiği işyerini mühürledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.