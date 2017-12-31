T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Büfe hırsızlığı güvenlik kamerasında

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, Nebi Kuzucu'nun (38) işlettiği büfede gerçekleşen ve 13 bin TL değerindeki 937 paket sigaranın çalındığı hırsızlık, işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı

31 Aralık 2017 21:13

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde, Nebi Kuzucu\'nun (38) işlettiği büfede gerçekleşen ve 13 bin TL değerindeki 937 paket sigaranın çalındığı hırsızlık, işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi\'nde bulunan Nebi Kuzucu\'ya ait büfede gerçekleşti. İşyerine giren 4 hırsız, önce kasadaki 2 bin 500 TL\'yi aldı. Ardından büfedeki güvenlik kamerasını fark eden hırsızlar, kameranın yönünü çevirdi. Evinden işyerindeki kameraları seyrederken dükkanının soyulduğunu gören Kuzucu, durumu polise bildirdi. Hırsızlar, ihbar üzerine gelen polisleri görünce, 35 DB 6260 plakalı araçla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda otomobili karanlık bir noktada park eden şüphelilerin 3\'ü kaçmayı başarırken, A.P. (40) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan 937 paket sigara da, A.P. ile birlikte ele geçirildi. İşyeri sahibi Kuzucu, olayla ilgili olarak, \"Evdeyken, gece saat 03.00 sıralarında işyerimdeki güvenlik kamerasının görüntülerine baktım. Büfede hırsızları görünce polisi aradım. İki dakikada olay yerine geldiler. Ancak polislerin geldiğini görünce araçları ile kaçtılar. Polislerin sıkı takibi ile yakalandılar. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürüne, gece görev yapan sivil polis ekiplerine teşekkür ederim. Mutlaka iş yerlerine ve evlere güvenlik kamerası takılmalı, ben bunun yararını gördüm\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Vehbi SARIHANSARIGÖL Manisa DHA MANİSA SarıgölNebi KuzucuTLOlayCumhuriyet Mahallesi Yunus Emre CaddesiArdındanEvindenKuzucuHırsızlarDBYaşananBüfedeAncakPolislerinSarıgölEmniyet MüdürüneMutlaka

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24