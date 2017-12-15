(Görüntülü Haber) Bucaspor yöneticisi Cem Şendil: "Kupada biraz daha farklı oynuyoruz"

\"Umarım bir sürpriz daha yapar, çeyrek final bileti alırız\" SERCAN SAPANATAN-OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL(DHA) Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen Bucaspor\'da yönetici Cem Şendil, kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu. Son 16 turuna kalmalarının kendileri için sürpriz olmadığını belirten Cem Şendil, \"Takımımıza ve camiamıza güveniyoruz. Zor günler geçiriyoruz ama takımımız istediği zaman iyi futbolla, iyi mücadeleyle kendini gösteriyor. Bunu Demir Grup Sivasspor maçında da gördük. Sivasspor maçında jeneriklik bir gol attık. Ligde istediğimiz sonuçları alamıyoruz ama kupada biraz daha farklı oynuyoruz. Altyapısı dayanıklı bir takımız. Farklı ve çetin bir mücadele olacak. Umarım bir sürpriz daha yapar, çeyrek final biletini alırız\" ifadelerini kullandı.