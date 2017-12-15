T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Bucaspor yöneticisi Cem Şendil: "Kupada biraz daha farklı oynuyoruz"

"Umarım bir sürpriz daha yapar, çeyrek final bileti alırız" SERCAN SAPANATAN-OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL(DHA) Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen Bucaspor'da yönetici Cem Şendil, kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu

15 Aralık 2017 19:35

\"Umarım bir sürpriz daha yapar, çeyrek final bileti alırız\" SERCAN SAPANATAN-OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL(DHA) Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen Bucaspor\'da yönetici Cem Şendil, kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu. Son 16 turuna kalmalarının kendileri için sürpriz olmadığını belirten Cem Şendil, \"Takımımıza ve camiamıza güveniyoruz. Zor günler geçiriyoruz ama takımımız istediği zaman iyi futbolla, iyi mücadeleyle kendini gösteriyor. Bunu Demir Grup Sivasspor maçında da gördük. Sivasspor maçında jeneriklik bir gol attık. Ligde istediğimiz sonuçları alamıyoruz ama kupada biraz daha farklı oynuyoruz. Altyapısı dayanıklı bir takımız. Farklı ve çetin bir mücadele olacak. Umarım bir sürpriz daha yapar, çeyrek final biletini alırız\" ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAPANATANOLGUCAN KALKANTürkiye KupasıGalatasarayBucasporCemSonZorBunu Demir Grup SivassporSivassporLigdeAltyapısıFarklıUmarım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24