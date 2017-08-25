(Görüntülü Haber) Bu yaz en çok Tarkan dinlendi, Zülfü Livaneli okundu

İSTANBUL (DHA) - TÜRKİYE\'DE yaz aylarının en çok okunan kitabı D&R\'ın hazırladığı satış listesine göre Zülfü Livaneli\'nin son çıkan kitabı Elia İle Yolculuk oldu. En çok dinlenen albüm ise Tarkan\'ın son çıkan albümü 10 oldu. 10 günlük Kurban Bayramı tatilini sahil bölgelerinde geçirecek olanlar ise tercihlerini kitaptan yana kullanıyor. Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla insanlar tatil için hazırlıklarını yapmaya başladı. Tatilini eğlenceli hale getirmek isteyenler de kitap ve müzik mağazalarına akın etti. Tatilin vazgeçilmezi kitap olurken, özellikle gençler su geçirmeyen hoparlörler, yeni nesil kulaklıklar, fotoğraf makineleri, cep telefon lensleri gibi teknolojik aletlere de büyük ilgi gösterdi. D&R\'da alışveriş yapan Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, tatili İstanbul\'da dinlenerek geçireceğini söyledi. Son zamanlarda en fazla dergi satın aldığını belirten Özkök, \"Marjinal, genç insanların çıkardığı dergiler var. Bana onlar çok iyi geliyor. Ayrıca Genç Türk romancılarından Murat Menteş\'in romanları da tatilde iyi gider diye düşünüyorum. Hamdi Koç yine tavsiyelerim arasında\" dedi. Mimar Onur Sayar da tatile çıkarken olmazsa olmazları arasında mutlaka kitap olduğunu ifade ederek, \"Güneşlenmeyi çok seviyorum ve güneşlenirken en yakın arkadaşım kitaplar okuyor. Şu anda okumakta geç kaldığım kitapları okuyorum. Onun dışında kişisel gelişim kitapları ve tarihe yönelik kitaplar da ilgimi çekiyor\" diye konuştu. Tatilde Abu Dabi\'ye gidecek olan teknik ressam Esra Kurban da \"Tatili daha eğlenceli hale getirmek için müzik dinliyorum. Genellikle Türk Sanat Müziği tercih ediyorum. Zeki Müren, Münir Nurettin Selçuk, Müzeyyen Senar kulak zevkime fazlasıyla uyan isimler. Plakların benim için ayrı bir yer var. Bunun yanı sıra teknolojiye de tabii ki ayak uyduruyorum\" dedi. BAYRAM TATİLİNDE KİTAP ÖNERİLERİ D&R\'DAN D&R, 164 mağazası ve online satış kanalından en çok satan kitapları bayram tatilinde kitap okumak isteyenler için derledi. Liste şu şekilde: 1- Elia İle Yolculuk – Zülfü Livaneli 2- Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - StefanZweig 3- Sana Hep Benden Söz Edecekler –Şiir Sokaktadır 4- Karanlık Sular - PaulaHawkins 5- Tesla-Maskelerle Çevrili Bir Hayat - VladimirPistalo 6- Kurallar Kitabı–Merthan Demir 7- Hayvanlardan Tanrılara-Sapiens - YuvalNoahHarari 8- Zamanın Kısa Tarihi – Stephen Hawking 9- Tebrikler Kovuldunuz!–Kaan Sekban 10- İnsan Vücuduna Seyahat - Gavin Francis