(Görüntülü Haber) Bu şenlikte kapıyı kitap açıyor

İstanbul, (DHA) - İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Müzik Kulübü tarafından bu yıl 5\'incisi düzenlenen \'1 Kitap Kap Şenliği\' başladı. 3 gün sürecek şenlikte etkinliklere girişler parayla satılan biletlerle değil, öğrencilerin bağışlamak üzere getirdiği kitaplarla sağlanacak. Geçen yıl 5 bin 600 kitap topladıklarını söyleyen İAÜ Müzik Kulübü Başkanı Ömer Özdemir bu yıl hedefin 8 bin olduğunu söyledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Müzik Kulübü tarafından düzenlenen, konserler, söyleşiler ve kermeslerin yer aldığı 5\'inci geleneksel, \'1 Kitap Kap Şenliği\' başladı. Öğrencilerin oluşturduğu müzik grupları ve profesyonel sanatçıların konserlerinin yanında, söyleşiler ile yiyecek ve kermes stantlarının yer alacağı şenlikte, etkinliklere girişler parayla satılan biletlerle değil, öğrencilerin bağışlamak üzere getirdiği kitaplarla sağlanacak. Kitaplar ise her yıl yapıldığı gibi köy okullarına dağıtılacak. Şenliğin son gününde ise Ebru Polat ve Aynur Aydın sahne alacak.

\"ÖĞRENCİLER ŞENLİĞE KİTAPLA GELSİN\"

İAÜ Müzik Kulübü Başkanı, Hukuk Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi Ömer Özdemir ise, öğrencilerden tek isteklerinin kitap getirmeleri olduğunu söyledi. Özdemir, \"Sosyal sorumluluk projesi kapsamında \'1 Kitap Kap Şenliği\'ni yapıyoruz. Buraya Küçükçekmece Belediyesi sponsorluğunda birçok oyun getiriyoruz. Kermesimiz var, öğrencilerden tek isteğimiz kitap getirmeleri. Karşılığında verdiğimiz fişlerle de şenlik kapsamında düzenlenen her türlü etkinlikten faydalanabiliyorlar\" dedi.

EBRU POLAT VE AYNUR AYDIN SAHNE ALACAK

Şenlik kapsamında her yıl sanatçıları da üniversitede ağırladıklarını belirten Özdemir, \"Sahnede 3 gün boyunca okulumuzdan gruplar olacak ayrıca üç günün sonunda da Ebru Polat ve Aynur Aydın sahne alacak. Oyun alanında langırt, mini golf, penaltı gibi etkinlikler var. Kermese getirilen yiyecekler bizim kulüp arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. Yani tamamen öğrenci işi\" diye konuştu.

KİTAPLAR KÖY OKULLARINA GİDECEK

Geçen yıl 5 bin 600 kitap topladıklarını bu yıl hedeflerinin ise 8 bin kitap toplamak olduğunu dile getiren Özdemir, \"Edirne\'de bir köy okuluna yardım ettik, geri dönüşleri çok güzel oldu. Bu yıl hedefimiz 8 bin kitap toplamak. Geçen yıl şenliği 2 gün düzenlemiştik, bu yıl üstüne koyalım dedik 3 güne çıkardık\" dedi.