(Görüntülü Haber) Bu şehrin tek giriş çıkışı var

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- DOĞU Karadeniz\'de dik yamaca kurulu kent merkezi ile dikkat çeken Artvin\'e araçla ulaşım, tek giriş ve çıkıştan sağlanıyor. Çoruh Nehri üzerindeki tek köprüden girilen kentten, aynı köprüden de çıkılıyor. Doğu Karadeniz Bölgesi\'nin en dik ve engebeli arazi yapısına sahip illerinin başında yer alan Artvin\'de, dik yamaca kurulan kent merkezine araç ulaşımı için giriş ve çıkışlar Çoruh Nehri üzerinde yer alan 90 metre uzunluğundaki, yine tek gidiş ve gelişe sahip beton köprüden yapılıyor. Rize ve Erzurum yönünden gelen araçlar, kent merkezine ulaşmak için geçtikleri köprünün ardından 11 keskin virajı dönerek, yaklaşık 5 kilometre sonra kent merkezine varabiliyor. Araçlar aynı güzergâh ile aynı köprüyü kullanarak geri dönüyor. \'ARTVİN\'E BİR GELEN BİR DE GİDEN AĞLAR\' Köprüyle ilgili konuşan Artvin Şoförler Odası Başkan Yardımcısı Erdinç Yüzbaşıoğlu, \"Merkez nüfusu 24 bini aşan şehrimize giriş ve çıkış için tek yer var. O da Çoruh Nehri üzerinde bulanan bu köprü. Büyük şehirlerden gelen arkadaşlarımız buraya ilk geldiklerinde şehri görüne \'Biz nereye geldik\' diye yakınır sonra da buradan giderken Artvin’deki samimiyeti görünce ağlayarak, üzülerek giderler. Buna çoğu kez tanık oldum. Yani Artvin’e bir gelen ağlar bir de giden\" dedi. \'TEK KAZA YAPMA HAKKI VAR\' Artvin\'in benzeri olmayan bir şehir olduğunu da ifade eden Yüzbaşıoğlu, şunları söyledi: \"Artvin şoförü bu duruma alışmış. Artvin\'deki şoförün bir kez kaza yapma hakkı var. Onun için şoförlerimiz oldukça dikkatlidir. Şehir yukarıya doğru büyüyünce, malum kış aylarında araçlarımız sürekli zorlanıyor, tek giriş ve çıkış var, o bölgeye yeni bir köprü konulabilir. Yapımı devam eden çevreyolunun da bir an önce tamamlanması gerekmektedir.\" \'BİZ ARTVİN\'İ BÖYLE SEVİYORUZ\' Artvin İnşaat Mühendisleri Odası temsilcisi İnşaat Mühendisi Ferit Demiröz ise kentin coğrafi koşullarının zor olduğuna dikkat çekerek, \"Artvin\'in isterse tek girişi tek çıkışı olsun isterse hiç olmasın. Biz Artvin\'i böyle seviyoruz ama bu böyle kalsın demek, değildir. Uzman kişilerle görüşüp, bilgi alınarak, bu coğrafyaya uygun iyileştirmeler yapılabilir\" ifadelerini kullandı.