(Görüntülü Haber) Bu okulda 8 bin öğrenci ağırlandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Gaziemir ilçesindeki Fatih İlkokulu, kurulan bisiklet merkezi, oyun alanı, tiyatro sahnesi ve oyuncak atölyesiyle il genelinden toplam 8 bin öğrenciyi ağırladı. Gaziemir Fatih İlkokulu\'nda, maddi destek alınmadan oluşturulan teknik imkanlarla birçok eğitsel etkinlik yapıldı. Okul müdürü Ertan Beder, oyuncak fabrikasındaki bozuk oyuncakları alıp, onarımını sağlayarak, çocukların eğlenmesi için \'Barış Manço\' ismini verdikleri oyun alanını oluşturdu. Oyun alanının yapımında ise atıl durumdaki keresteler ve balıkçılardan alınan av ağları kullanıldı. Öğrenciler ise okulda kurulan oyuncak atölyesinde, kendi oyuncakları ile kuklalarını kendileri yaptı. Okuldaki eğitimcilerin de desteğiyle marketlerden toplanan paletler, birleştirilip, üzerine laminant parke kaplanarak, tiyatro sahnesi oluşturuldu. \'Adile Naşit\' ismi verilen bu sahnede, okul öncesinden 8\'inci sınıfa kadar çok sayıda öğrenciye drama dersi verilmeye başlandı. Ayrıca sahnede kurulan projeksiyon ile öğrenciler, dağıtılan patlamış mısırları yiyerek, animasyon filmlerini izliyor. Okul öncesi öğrencilerine yönelik pedalsız ahşap bisikletler de dahil olmak üzere 30 bisiklet temin eden Fatih İlkokulu eğitimcileri, 4- 14 yaşlarındaki çocuklara bisiklet eğitimi de veriyor. \'EKOLOJİ EĞİTİM MERKEZİ AÇMAYI PLANLIYORUZ\' Okul müdürü Beder, İzmir genelinden çok sayıda okulun, etkinliklerine katılma talebinde bulunduğunu belirterek, \"Hafta içi her gün, 10.00 ve 14.00\'te olmak üzere 2 seans halinde, İzmir genelinden bize başvuran ve etkinliklerimize katılmak isteyen okulların öğrencilerini ağırlıyoruz. Kendi imkanlarımızla oluşturduğumuz bu altyapıyla bugüne kadar 8 binin üzerinde öğrenciyi ağırladık. Öğrenciler burayı ziyaret ettiklerinde hem eğlenme hem de öğrenme imkanı buluyor. Ayrıca önümüzdeki sene öğrencilerimizin doğayla ilişkisini geliştirmek adına ekoloji eğitim merkezi de açmayı planlıyoruz\" diye konuştu. SURİYELİ ÖĞRENCİLER DE AĞIRLANDI Son olarak ülkelerindeki savaştan kaçıp, Türkiye\'ye sığınan Suriyeli 120 öğrenciyi ağırladıklarını dile getiren Beder, \"Oyuncak öğretmeni Reyhan Seren ve bisiklet öğretmeni Fatma Arda ile çocuklarımızı karşıladık ve onlara bir yeni yıl hediyesi verdik. Çocuklar, bisiklet eğitimi aldılar. Oyunlar oynadılar. Patlamış mısır eşliğinde, 3 kısa animasyon filmi izlediler. Hem onlar mutlu oldu hem de onları mutlu ettiğimiz için biz mutlu olduk\" dedi.