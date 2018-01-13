(Görüntülü Haber) Bu köyde 7'den 70'e herkes hem çalıyor hem söylüyor

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkeze bağlı Civler köyü sakinleri, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'nün \'Gelecek Geçmişi ile Buluşuyor\' projesi kapsamında, bağlama ve ses eğitimi alıyor. Köyde, 7\'den 70\'e herkes hem bağlama çalıyor hem de türküler söylüyor.



Çanakkale\'de 70 haneli, 200 nüfuslu Civler köyünde oturanların yaşamı 4 yıl önce İstanbul\'dan köye yerleşen emekli müzik öğretmeni Sıdıka Tatlıgil (55) ile değişti. Taşımalı eğitim nedeniyle kapanan köy okulunun bir sınıfını düzenleyen Tatlıgil, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde köy çocuklarına gitar ve bağlama kursu vermeye başladı. İlerleyen süreçte köyün yetişkinlerinin de bağlama kursu talebi üzerine Sıdıka Tatlıgil, hazırladığı \'Gelecek Geçmişi ile Buluşuyor\' projesini Çanakkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'ne sundu.



Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kabul edilen proje, 17 Kasım 2017\'de hayata geçirildi. Gelecek haziranda sona erecek proje 30 hafta sürecek. Köyde 2 aydır Sıdıka Tatlıgil tarafından günde 2 saat verilen bağlama ve ses eğitimi kursuna 6\'sı çocuk, 6\'sı yetişkin erkek, 13\'ü kadın olmak üzere toplam 25 kursiyer katıldı. Kursiyerler, bağlama, darbuka, def ve kaşık eşliğinde halk türküleriyle Çanakkale türkülerini seslendiriyor.



Çanakkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yasemin Topçu Şenol, 2014-15 eğitim-öğretim yılında Civler köyünde gitar ve bağlama kursuyla başladıkları eğitimi, bu dönem projeyle geliştirdiklerini söyledi. Şenol, \"Gelecek Geçmiş ile Buluşuyor projesiyle köyün erkekleri ile gençler saz çalıyor. Köyün kadınları söylüyor. Geçmişte yaşadıklarını anlatıyorlar\" dedi.



\'KÖYÜN GEÇMİŞİNİN BELGELENMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ\'



Köylüleri müzikle buluşturan Sıdıka Tatlıgil ise, şöyle devam etti:



\"İlk geldiğim yıl çocuklarla bir gitar, bağlama kursu yaptım. Daha sonra ikinci sene aşağıdaki okulda çalıştık. O arada yetişkinlerden talep gelmeye başladı; keşke bize de kurs verseniz diye. Ben de Halk Eğitim Merkezi\'ne böyle bir proje sundum. Uygun gördüler. Halk Eğitim bünyesinde burada bir ses eğitimi kursu açtık, bir de bağlama eğitimi kursu açtık. Yıl sonunda bir sergi yapacağız. Hem çalacağız hem söyleyeceğiz. Aynı zamanda eski kullanılan aletler, giysiler, maniler varsa öyküler, bunları da canlandırıp, köyün geçmişinin belgelenmesini sağlamış olacağız. Burada bağlama, darbuka, def, kaşık bunları kullanıyoruz. Bir de halk türkülerini özellikle Çanakkale türkülerini öncelikli çalışıyoruz. Ama istedikleri şeyler oluyor şu türküyü çalışabilir miyiz diye onu da repertuvarımıza alıyoruz.\"



Çanakkale\'den Civler köyündeki bağlama ve ses eğitimi kursuna katılan Nazikar Şenol (57) \"Kursa geldim, hocamız kursta şarkıları bize söyletti, eve geldim; 30 senedir çocukluğumdaki şarkıları unutmuşum, bir hafızamı yokladım, hepsi meydana çıktı. Başladım akşama kadar evde şarkı türkü söylemeye. Eşim \'Ben 30 senedir senin sesini duymadım. Ne bu şarkılar, türküler\' dedi\" ifadelerini kullandı.



70 YAŞINDA DARBUKA ÇALIYOR



Kursta darbuka çalan Şerife Ayşe Gülter (70) çalıp söylediklerini hem de eğlendiklerini dile getirdi.



