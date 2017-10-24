(Görüntülü Haber) Bu köpek gerçekten çok farklı

Özgür ALTUNCU -İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA) Sevimli mi sevimli. Bütün bir mahallenin maskotu. Sahibi onu arıza yapmayan gönüllü, canlı bir reklam tabelası olarak görüyor. Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesine yolu düşenlerin mutlaka dikkatini çekiyor bu sevimli köpek. 4 yaşında. Gece gündüz, yaz kış güneş gözlüğü takıyor. Sandalyesine kurulup gelen geçene bakmaya bayılıyor. Ziyarete gelenlerle tokalaşmayı da ihmal etmiyor. Doberman - Rottweiler kırması bu sevimli köpeğin adı \"Kızım\". Araç bakım dükkanı işleten 49 yaşındaki Mahir Yılan\'ın arkadaşı, yoldaşı, kendi deyimiyle herşeyden, herkesten çok sevdiği çalışma arkadaşı. \'Kızım\' sahibine o kadar bağlı ki, bir yere gittiğini gördüğünde hemen arabaya atlıyor. Gidirken de geride kalanlara tepki gösteriyor. Sahibinin söylediğine göre veresiyeyi hiç sevmiyor. Sorun çıkaran müşteri olunca da tepkisini göstermekten geri durmuyor. O kadar ki sahibiyle tartışan, el kol kaldıran olursa kovalamaktan, üzerine atlamaktan biran olsun tereddüt etmiyor.