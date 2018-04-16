T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bu kafeteryada soruyu bilene çay ve kahve bedava

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kafeterya işletmecisi Saim Ölmez (32), sorduğu soruya doğru cevap veren üniversite öğrencilerine, ilk çayı ve kahveyi ücretsiz veriyor

16 Nisan 2018 13:45

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, kafeterya işletmecisi Saim Ölmez (32), sorduğu soruya doğru cevap veren üniversite öğrencilerine, ilk çayı ve kahveyi ücretsiz veriyor.

Şanlıurfa\'daki Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü\'nü bitiren Aydınlı Saim Ölmez, daha sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü\'ne kaydoldu. Okurken, kafeteryalarda çalışarak, harçlığını çıkaran Ölmez, 10 yıl önce mezun oldu. Saim Ölmez, Efeler\'deki Aydın Adnan Menderes Üniversitesi yakınında, 2 hafta önce \'Semt Kahvesi\' adlı kafeterya açıp, işletmeciliğe başladı. Ölmez, iş yerinde, \'günün sorusu\' uygulamasını başlattı. Uygulama kapsamında, belli sayıda sorunun bulunduğu kutudan rastgele çektiğini kafeteryasına oturmaya gelen üniversite öğrencilerine soran Ölmez, doğru cevap verenlere, içeceği ilk çayı veya kahveyi ücretsiz veriyor. Kutuda \'Eyfel Kulesi kaç basamaklıdır?\', \'Eski Başbakan Adnan Menderes\'in doğum tarihi nedir?\' gibi sorular yer alıyor. Amacının öğrencilerin hayatlarına dokunmak olduğunu belirten Saim Ölmez, \"Hem KPSS\'de çıkabilecek soruları eğlenceli şekilde kendilerine sorarak, öğrenmelerini sağlıyorum hem de maddi yönden küçük de olsa kendilerine bir katkı sunmuş oluyorum\" dedi.

Öğrencilerin uygulamaya ilgisinin yoğun olduğunu kaydeden Ölmez, \"Adeta yarışa dönüştü. Bir şeyi oyuna ve eğlenceye çevirdiğimizde daha kolay öğreniriz. Talepten biz de çok memnunuz.  Çay, kahve ikramının dışında küçük çaplı hediyelerle bu uygulamayı devam ettirmek istiyoruz. Öğrencilere bilgi birikim bakımından katkı koymayı amaçladık\" diye konuştu. 

\'DOĞRU CEVABI VERDİĞİM İÇİN MUTLUYUM\'

Uygulamadan çok memnun kaldığını dile getiren Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 5\'inci sınıf öğrencisi Samet Karadeniz (23), \"İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi?\" sorusuna \"12 Mart 1921\" yanıtını vererek, ücretsiz kahve içti. Karadeniz, \"Daha önce gittiğim kafeteryalarda böyle bir uygulama görmedim. Bu konu bizim için de mekan sahibi için de çok güzel. Bazen bilemediğimiz bir sorunun cevabını burada öğrendiğimiz oluyor. Çok güzel uygulama. Umarım diğer kafeterya sahipleri de bunu görürler ve geliştirerek uygularlar. Benim sorum çok zor değildi. Her Türk gencinin bilmesi gereken bir soru olduğu için insan ister istemez heyecanlanıyor. Heyecanımdan dolayı birkaç saniye düşündüm ama sonunda doğru cevabı verdiğim için mutluyum\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHAAYDIN EfelerSaimHarranSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama BölümüAydınlı SaimAnadoluAçıköğretim FakültesiBölümüOkurkenEfeler Aydın Adnan MenderesKahvesiUygulamaKutudaKulesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24