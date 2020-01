(Görüntülü Haber) Bu ilçede kadınlar her mesleğe el attı, patron oldu

Aytekin KALENDER/ARDEŞEN(Rize), (DHA)- RİZE’nin Ardeşen İlçesi’nde son yıllarda kadınlar her meslekte iş hayatına atılmaya başladı. Kaynakçı, mermerci, kuyumcu, dönerci, dolmuş şoförü, fırıncı, kuaför ve konfeksiyon gibi alanlarda çalışan kadınlar kendilerine iş yerleri açıp, patron oluyor.



Rize’nin doğusunda 40 bin dolayında nüfusu ile en büyük ilçesi olan Ardeşen’de kadınların istihdama katılım oranları her geçen gün artıyor. Önceleri bağ ve bahçe işlerinde çalışan, sırtladıkları çay yüklerini taşıyan kadınlar, artık her meslekte iş hayatına atılmaya başladı. İşçi ve çırak olarak girdikleri işlerde çalışan ve kısa sürede usta olan kadınlar kaynakçı, mermerci, dönerci, kuyumcu, kuaför, konfeksiyon gibi alanlarda yeni iş yerleri açarak patronluğa yükseldi. Ancak kadınlar kendileri de işçilerle birlikte çalışmaya devam ediyor. Çevrelerine örnek olan iş kadınları sayesinde ilçede kadınların iş gücüne katılımı her geçen gün artıyor.



SEMA USTA 12 YILDIR KAYNAKÇI



İlçede bir demir atölyesinde çalışan ve 12 yıldır kaynakçılık yapan Sema Karakaş, işini çok sevdiğini söyledi. Mesleklerde kadın-erkek ayrımı yapmadığını belirten Karakaş, şöyle dedi:



\"İnsan seviyorsa her işi yapabilir. Kaynak haricinde burada soba yapıyorum. Önce iskeletinden başlıyorum. Bir sürü parçadan oluşuyor. Plazmadan kesime ardından bükümü var. Sonra birleştirmeleri oluyor. İşi öğrendikten sonra sırasına göre yapıyorsun. Bu mesleği, üretmeyi sevdiğim için seçtim. Şu an soba yapıyorum ama boş kaldığımda ne iş verirseler yapabiliyorum. Soba üretimi durduğu zaman çay fabrikalarına bakıma gidiyoruz. Kapı işleri, demir üzerine her işi yapıyoruz. Mesleğim kaynakçı ama pres de yapıyorum, kesimde de çalışıyorum.”



BİRSEN USTA 25 YILDIR MERMERCİ



İlçede 25 yıldır eşi ile birlikte işlettikleri atölyede mermercilik işi ile uğraşan 2 çocuk annesi Birsen Akgün, mesleğini çok sevdiğini söyledi. Akgün, “Mermercilik işi zor ama alıştığımız için bize kolay geliyor. Taşı taşımanın kesmenin kolay yöntemleri var. Çalışırken 2 çocuk büyütüp, okuttum. Şu an biri üniversite okuyor diğeri asker. Eşimle beraber işimizin başındayız. İşçilerim ve ustalarım var. Mermerleri kesip zımpara ile rötuşluyoruz. Tabii ki zor oluyor, eşim de ağır işlerde yardımcı oluyor. Taşıyıp inşaatlara götürüp takıyoruz. Zorlukları var tabi insanları da memnun etmek zor” ifadelerini kullandı.



ÇIRAK OLARAK BAŞLADI, İŞ YERİ AÇTI



Çırak olarak başladığı işinde kuaför dükkanı açan ve 25 yıldır işleten Çiğdem Aşık da hem ev işleri hem de iş yeri ile ilgilendiğini belirterek çalışmayı sevdiğini söyledi. Zaman zaman zorlandığını anlatan Aşık, “Boyama, kesme, gelin başı kuaförle ilgili her işi yapıyoruz. Her kadın bir meslek sahibi olmak istiyor. Kimi çalışarak kimi okuyarak iş kadını olmak istiyor. Evde oturmak iyi bir şey değil. Küçükken ya doktor ya da kuaför olmak istiyordum. Kuaför oldum\" diyerek mesleğimi çok sevdiğini söyledi.



Konfeksiyonda çalışan Fatma Enginar da 6 yıldır aynı mağazada çalıştığını belirterek “İşimi severek yapıyorum. Her sabah işe gelirken yeni insanlar tanıyıp yeni ürünler satacağım heyecanı ile işe geliyorum” dedi.



KUYUMCU AYŞE HER ALANDA VAR



Ardeşen Kent Konseyi Başkanlığı, Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü’nde Başkan Yardımcılığı, Ardeşen Belediyesi Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği Yöneticiliği görevlerini yürüten 15 yıllık kuyumcu Ayşe Er, mesleğini ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı severek yaptığını belirtti. Er, “Bu sosyal sorumluluk görevleri arasında açık öğretimle 2 üniversite de okuyorum. İki çocuk annesiyim onlarla ilgileniyorum. Hem işte çalışıp, aralarda ders çalışıyor, hem çocuklarıma zaman ayırıyor hem de sosyal faaliyetlerin içinde oluyorum. Kuyumculuk mesleği her yönden çok riskli bir meslek. Diğer mesleklerin de kendine göre zorlukları var tabii ki ama biz riskleri alarak geç saatlere kadar iş yerimizde tek başımıza kalabiliyoruz\" dedi.



\"İŞYERLERİNDE YÜZDE 80\'E YAKIN KADINLAR ÇALIŞIYOR\"



Kadınların evde oturmalarını istemediğini anlatan Er, şunları söyledi:



\"Mutlaka bir şekilde bir şeylerle uğraşmaları gerektiğini düşünüyorum. Buradaki beylerimiz kahvehade oturmayı daha çok tercih ediyor. İsterim ki beylerimiz eşlerine yardım etsin. İlçemizde işyerlerinde yüzde 80’e yakın kadınlar çalışıyor. Bu bizi mutlu ediyor. Biz çalışmayı üretmeyi seviyoruz inşallah bizden sonra gelecek kızlarımız da bizi örnek alarak bizim yolumuzdan giderler. Kızlarımız ne olursa olsun mutlaka okusun. Okuyamıyorlarsa mutlaka çalışsınlar. Ekonomik özgürlüklerini kazanmaları önemli.”



ESNAF ODASI BAŞKANI:KADINLAR İLÇEMİZDE ÇOK AKTİF



Ardeşen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Bekir Yazıcı, bin 750 dolayında esnafın olduğu ilçelerinde kadın işgücünün her geçen gün arttığını belirterek, \"Biz bundan mutluluk duyuyoruz. Bunun yanında her müessesemizde mutlaka çalışan en az bir kadın var. Kadınlar ilçemizde çok aktifler. Mermerci, kaynakçı, dönerci gibi eleman ve iş yeri sahipleri var.” diyerek yeni işyeri açma hazırlığında olanlar olduğunu belirtti.