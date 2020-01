(Görüntülü Haber) Bu ilçede bedava fıstık ve badem bağı dağıtılacak

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Tillo İlçe Belediyesi, başlattığı bir proje kapsamında, halka 50 yıllığına bakmak suretiyle 15 dönümlük fıstık ve badem bağı dağıtılacağını açıkladı. Ekiplerin 3 yıl boyunca sulayacağı, bakımını yapacağı fıstık ve badem bağlarını, 15\'er dönümlük halinde isteyenlere ücretsiz olarak ancak şartlı verecek. 15 dönümlük fıstık ve badem bağına talip olacak çiftçi, 50 yıl boyunca bu işi sürdüreceğini taahhüt etmek zorunda kalacak.



Tillo Belediyesi, işsizlik oranını azaltmak amacıyla özellikle genç ve yaşlılar için hazırlayacağı ve 3 yıl boyunca belediye görevlileri tarafından bakılacak bağları 50 yıllığına ilçe sakinlerini vereceğini açıkladı. Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, bu proje sayesinde ilçede işsizlik oranını azaltmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle dedi:



\"Tillo Belediyesi\'ne ara seçim ile geldim ve iki yıldan fazladır görevimin başındayım. Belediyemiz 1958 yılında kuruldu ve şu an 2 bin 200 nüfuslu, o günden bugüne ilçe halkına hizmet etmektedir. Ben meclis ile yaptığım ilk toplantımda ilçenin sorunlarını meclis üyelerinden yazmasını istedim ve bu sorunların çözümü için el birliği ile çalışmalarını istedim. Tillo ilçemizin en önemli sorunlarından biri olan su, alt ve üst yapı sorunu çözmek için kolları sıvadık ve çalışmalar yaptık. Şuan su, alt yapı, üst yapı sorunumuz kalmadı. İlçemiz evliyalar ilçesidir ve burada başta İbrahim Fakirullah Hazretleri ve büyük zatlar bulunmaktadır. İlçemizde her yıl toplam 400 bine yakın insan geliyor ve burada bulunan büyük zatları ziyaret ediyorlar. Bu zatlara yaptıkları ziyaretten sonra onları rahat bir nefes alacağı park ve bahçeler bulunmuyordu ve bizler bu konudaki eksikliği gidererek ilçemize toplam 20\'ye yakın park ve bahçe yaptık, daha büyük bir mesire alanı da yapıyoruz.\"



\"DAĞLARI FISTIK VE BADEM BAĞLARINA ÇEVİRECEĞİZ\"



İlçede işsizlik oranının had safhada olduğunu belirten Başkan Aydın, çok önemli ve farklı bir şey yapacaklarını anlatırken şöyle devam etti:



\"Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nca 5 bin köye 5 bin orman projesi başladı. Türkiye\'de bundan birçok belediyenin haberi yok. Bizim haberimiz oldu. Dedik ki; öyle bir şey var ise tam bize uygun bir proje yapacağız. Burada bu yıl 4 bin 200 dönüm üzerinde geçen sene ektiğimiz ağaçlarla birlikte toplam 150 bin fıstık ve badem ağacı ekmiş olacağız. Nereye peki ekeceğiz? Dağlara ekeceğiz, bu dağları fıstık ve badem bağına çevireceğiz. Peki bunlar ne olacak? Buralar hazine arazisi, biz 3 sene bakımlarını bitirdikten sonra Tillo\'da bu işi yapanlara dağıtacağız. Bunu da kura ile dağıtacağız ve herkese 15 dönümlük fıstık bağları dağıtacağız. vatandaşımıza balık tutmayı, emek harcamasını aşılıyacaz. Bizim vereceğimiz bağa girsin, emeğini harcasın 50 yıl bakımı karşılığında ürünlerini yemiş olacaktır. Bu çok önemli bir şey. Burada demek ki herkes iş sahibi olacaktır. Her eve 15 dönüm bir bağ vereceğiz ve bunlar çok önemli büyük projelerdir. Bu proje bizi huzura görecektir. Bunları yaparken çok ciddi eleştiriler aldık. Onlar eleştirecek biz hizmet etmeye devam edeceğiz.\"



Tillo İlçesi\'nde tarım ile uğraşan Hayrettin Beydoğan, projenin kendisini umutlandırdığını belirterek, bu konuda kendilerine verilecek destekten umutlandığını anlatırken, \"İlçede bulunan vatandaşların geçim kaynakları hayvancılık ve çiftçiliktir. Tillo Belediyesi ilçede bulunan çiftçilere fıstık ve badem bağı vermeyi hedefliyor. Bu bizim için büyük bir geçim kaynağı olacaktır\" dedi.



İbrahim Fakirullah Hazretleri Mahallesi Muhtarı Muhammet Toprak da, 3 yıl sonra başlayacak projenin ilçe genelinde şimdiden heyecan yarattığını belirterek, \"Başkanımız burada fıstıkçılık ile ilgili bir proje başlattı. Bu projede Belediyemiz 3 sonunda bizlere Tillo halkına 15 dönümlük bir bağ verecektir. Bu proje gerçekleşir ise işsizliğin konusunda ilçemize çok şey değişecektir ve çiftöliğin çıtası bu konuda yükselecektir. Memleketimizde ve ilçemizde en büyük sorun işsizliktir. İlçemizde bu proje gerçekleşir ve hayata geçirilirse ilçemizde işsiz gençler büyük katkı sağlayacaktır.\"