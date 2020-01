(Görüntülü Haber) Bu hastanede her yıl 25 bin bebek doğuyor, prematüre bebekler 'Anne Oteli'nde kalıyor

Mehmet TÜRK- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'nde kurulan Gebelik Okulu\'nda, gebelik öncesine ve sonrasına ilişkin eğitim verilirken, prematüre (erkendoğan) bebekler, anne sütüyle beslenmeleri ve annelerin de çocuklarından uzak kalmamaları için \'Anne Oteli\'nde bakılıyor. Hastanede günlük 70-80 doğum yapıldığını, yılda ise yaklaşık 25 bin bebeğin hastanelerinde doğduğunu belirten Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Muhammet Asena, \"Sağlık Bakanlığı\'nca başlatılan projeler kapsamında, 10 ay içerisinde 940 anneye doğum öncesi ve sonrası eğitimi verildi. 13 yataklı \'Anne Oteli\'mizde ise erken doğumlarda annelerin, bebeklerinden uzak kalmasını önleyerek, bebeklerin anne sütüyle beslenmesini sağlıyoruz\" dedi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Klinikleri Başhekim Yardımcısı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammet Asena, bölge genelinde günde 9 bin kişiye poliklinik hizmeti verdiklerini kaydederek, bu sayının yılda 2 ila 2,5 milyona çıktığını söyledi. Aynı hastanede günlük 70-80 doğumun gerçekleştirildiğini anlatan Dr. Asena, bebeklerden 7\'sinin veya 8\'inin erken doğumla dünyaya geldiğini söyledi. 10 AY İÇİNDE 940 KADINA GEBELİK EĞİTİMİ Hastane bünyesinde kurulan Gebelik Okulu\'na 10 ay içerisinde, 940 anneye ve anne adayına eğitim verdiklerini belirten ebe Nadire Akgül Karataş, \"27 yıllık ebeyim. Gebelik Okulu\'nu 15 Şubat tarihinde gebelik eğitimine açtık. Gebelik sürecini, bu süreçte oluşabilecek fizyolojik belirtileri, doğum ve doğum sonrası, loğusalık, anne sütü, yeni doğan bakımı, bebek masajı ve banyoya varana kadar birçok konuda anneleri bilinçlendiriyoruz. Bugüne kadar 940 gebeye eğitim verdik, 10 ay içerisinde. Verdiğimiz eğitim sonrası sezaryen oranlarımızda büyük düşüş kaydedildi. Bu anlamda da Sağlık Bakanlığı tarafından sezaryen oranı en düşük olan hastane olarak Türkiye birincilik ödülümüz var\" dedi. İlk bebeğini burada dünyaya getiren Sezen Oktay, doğumdan 4 ay önce eğitime başladığını anlatarak, şunları söyledi: \"Bebeğim 6 aylık, ben yaklaşık 10 aydır geliyorum. Sancı bölümünde tanıştım. İlgisi, alakası nedeniyle ben de heves ettim. İyi ki de geldim. Devlet hastanesi ile ilgili olumsuz konuşuluyordu daha önce; ama burada aldığımız eğitimler sayesinde korkularımızı attık. O kadar kolay oldu ki ikinci bebeğime bile hamile kalmayı düşünüyorum. Hiçbir sıkıntım olmadı. Doğum sonrası da sıkıntı yaşamadım, hemen ayağı kalktım. Evimdeki güveni verdiler.\" \'EĞİTİM SAYESİNDE KORKULARIMI YENDİM\' İlk bebeğini dünyaya getiren Zübeyde Balıkçı Çoban ise doğum öncesinde çok korktuğunu; ancak aldığı eğitim sayesinde bu korkularını atlattığını belirterek, \"Kızım, 6 aylık. Doğumdan önce ben de kontrollerle birlikte eğitime geliyorum. Doğum öncesi çok korkularım vardı. Bu ilk doğum olduğu için çok korkuyordum; ama aldığım eğitim sayesinde korkularımı atlattım. Kızım şu an 6 aylık; ama hala devam ediyorum. Burada çok şey öğrendik\" dedi. Basketbol antrenörü olan 7,5 aylık hamile Dilek Çetin de eğitimle birlikte çok şey öğrendiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu: \"7,5 aylık hamileyim, bu ilk gebeliğim. Eşimle birlikte çok araştırma yaptık. Sonra bu okulu duyduk ve eşimle birlikte eğitimlere katıldık. Çok korkularım vardı. Sağ olsun, aldığımız eğitim sayesinde bu korkularımı büyük oranda atlattık. Doğum öncesi, sonrası, lohusalık dönemi ve yapılması gereken ne varsa her şeyi öğrendim. Daha önce çok şey bildiğimi sanıyordum; ama burada aldığım eğitim sonrası meğerse hiçbir şey bilmediğimi öğrendim. Hamile bütün kadınlara tavsiye ediyorum.\" YILDA 25 BİN DOĞUM Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Klinikleri Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Muhammet Asena, sadece Diyarbakır\'a değil; bütün bölgeye hizmet verdiklerini belirterek, şunları söyledi: \"Hastanemizde yılda 25 bin doğum olayı gerçekleşiyor. Yüzde 92\'si normal doğum oluyor. Doğum için bir hazırlık süreci var. Gebelik okulumuzda hamile kadınlara gebelik sürecini anlatıyoruz. Yaklaşık 10 ay önce başladık. 1.5 sene önceden hazırlık süreci var. Eğitimcilerin gerekli eğitimleri alarak buraya gelmesi gibi. Şu ana kadar 940 eğitimli anne var. Çocuklarına nasıl bakacağını bilen, sonraki bebeklerde de gebeliğe hazırlıklı olan annelerimiz var. Polikliniklerimize günlük yaklaşık 2 bin başvuru yapılıyor. Her gelene bu okulu anlatıyoruz. İstediğimiz rakama ulaşamadık. İnşallah bu sayıyı daha yükseğe çekmeyi hedefliyoruz. Sağlık Bakanlığı\'nın politikaları çerçevesinde artık bildiğiniz gibi sosyal güvenliği olmayan bir insan kalmadı. Ekstra, ek bir ücret talep etmeden, düzenli programlarla anne adaylarına eğitim veriyoruz. Belirli günler tespit ediliyor, anne adayları aranarak eğitime davet ediliyor. Diyelim ki anne adayı hamile olduğunu öğrendikten sonra ne yapacağını bilmiyorsa bize başvuracak olursa ona doğuma kadar, hatta doğumdan sonra da eğitim veriyoruz.\" 13 YATAKLI ANNE OTELİ Diyarbakır\'da hasta yakınları için benzer uygulamaları başlatan hastaneler olduğunu; ancak \'Anne Oteli\'nin Diyarbakır\'da ilk olduğunu belirten Dr. Asena, şöyle devam etti: \"2012 ve 2013 sonu Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan muhteşem bir proje. Doğum oranımız, çok yüksek. Günde 70-80, yılda ise 25 bini bulan doğum oranımız var. Bu süre içerisinde başvuran doğumları, normal doğuma teşvik ediyoruz. Normal teşvik ettiğimiz zaman erken doğumlar da oluyor. Günlük 7-8 bebeğimiz, bu şekilde erken doğuyor. Biz onları misafir ediyoruz. Bu devasa hizmeti verdiğimiz için bebeğimiz bazen 20 gün, bazen 1, bazen de 2 ay kalıyor. Bu tür bebeklerin çok iyi beslenmesi gerekiyor. Annesinden uzak kalmaması için böyle bir otel kurduk. Eskiden anneler eve giderdi, kırsaldaki evlerine gitmek zorunda kalıyorlardı; ama artık \'Anne Oteli\' ile hizmet vermeye başladık. Annesi yanında olsun, diye şu an 13 yataklı \'Anne Oteli\' ile hizmet veriyoruz. Anneler, evde nasıl rahat ediyorsa televizyon izleyip, çamaşırlarını nasıl yıkıyorsa burada her şey mevcut. Aynı rahatlığı sağlıyoruz. İleriki dönemlerde büyüterek, çok daha iyi hizmetleri vermeyi hedefliyoruz.\" MİSAFİR OLARAK GİTTİĞİ ANNESİNİN EVİNDE ERKEN DOĞUM YAPTI Bingöl\'de yaşayan ve ziyarete geldiği Diyarbakır\'daki annesinin evinde erken doğum yapmak zorunda kalan Özlem Alanda, 2 aydır hastane bünyesinde kurulan \'Anne Oteli\'nde kaldığını ve bu süre içerisinde bebeğini anne sütüyle beslediğini anlattı. Alanda, \"İlk gebeliğim. Bingöl\'den anneme misafirliğe geldim; ama erken doğum oldu. Erken doğum sebebiyle bebeği kuvöze aldılar. 2 ay boyunca kuvözde kaldı bebek. Anneme de gidip, gelemedim. Burada \'Anne Oteli\' olduğunu söylediler. Ben de burada kaldım. Her gün kuvözdeki bebeğimi besledim, anne sütü verdim. Burada kaldığım için de hiçbir ücret ödemedim. Şu an çok sağlıklı bir bebeğim var. Yetkililere çok teşekkür ederim. Bu uygulamadan kimsenin haberi yok. Bunun anlatılması, duyurulması gerek\" dedi.