(Görüntülü Haber) Bu güvercinlerin her biri bir araba fiyatında

Mehmet İNAN BURSA,(DHA)- BURSA\'da güvercin meraklılarının üye olduğu Bursa Şebap Güvercin Yetiştiricileri Derneği\'nde güvercinler sergilendi. Her biri lüks bir araba değerinde olan 17 güvercinin değeri yaklaşık bir milyon lira. Bursa\'da güvercin meraklılarının oluşturduğu Bursa Şebap Güvercin Yetiştiricileri Derneği\'nin yeni lokali açıldı. Açılışta çeşitli dallarda Türkiye şampiyonlukları bulunan güvercinler sergilendi. Güvercinlerin sunumunu yapan Bursa Şebap Güvercin Yetiştiricileri Derneği Başkanı Mehmet Ali Kaya, yeni lokalde üyeleri ağırlarken amaçlarının Bursa\'daki güvercin meraklılarının bilgi birikimlerini paylaşmak olduğunu söyledi. İhtiyacı olanlara buradan satış da yaptıklarını belirten Kaya, Burada bulunan kuşlarımızdan 5-6 tanesi Türkiye\'ye mal olmuş kuşlarımızdır. Bu kuşlarımız Şanlıurfa yöresine ait kuşlardır ve \'Şebap\' ismi ile anılıyor. Bu kuşları diğer güvercinlerden ayıran bir çok özellik var. Kuşlarımızın boyun ve kafa yapısı, ayak iriliği ve ayak yapısı, gövdesi, göğsünün rengi diğer kuşlardan çok farklıdır. Bu kuşlar pazar kuşları değil, bu kuşları besleyen arkadaşlarımızın çoğu iş sahibi, avukat, doktor, mühendis dedi. MASADAKİ KUŞLARIN DEĞERİ 1 MİLYON LİRA Sergiledikleri kuşların hepsinin belirli değerleri olduğunu söyleyen Kaya, Masadaki kuşların değeri 10 bin liradan 100 bin liraya kadar çıkıyor. Şu an masadaki kuşların toplam değeri 1 milyon liraya yakın diye konuştu. Daha sonra \'Kürenk\' cinsi güvercin açık artırmaya çıkarıldı. 100 bin lira değerinde olan güvercin için 15 bin liralık teklifle başlayan açık artırmada 52 bin liraya kadar teklif verilmesine karşın değerini bulmadığı için satılmadı.