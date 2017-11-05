T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bu güvercinlerin her biri bir araba fiyatında

Mehmet İNAN BURSA,(DHA)- BURSA'da güvercin meraklılarının üye olduğu Bursa Şebap Güvercin Yetiştiricileri Derneği'nde güvercinler sergilendi

05 Kasım 2017 14:22

Mehmet İNAN BURSA,(DHA)- BURSA\'da güvercin meraklılarının üye olduğu Bursa Şebap Güvercin Yetiştiricileri Derneği\'nde güvercinler sergilendi. Her biri lüks bir araba değerinde olan 17 güvercinin değeri yaklaşık bir milyon lira. Bursa\'da güvercin meraklılarının oluşturduğu Bursa Şebap Güvercin Yetiştiricileri Derneği\'nin yeni lokali açıldı. Açılışta çeşitli dallarda Türkiye şampiyonlukları bulunan güvercinler sergilendi. Güvercinlerin sunumunu yapan Bursa Şebap Güvercin Yetiştiricileri Derneği Başkanı Mehmet Ali Kaya, yeni lokalde üyeleri ağırlarken amaçlarının Bursa\'daki güvercin meraklılarının bilgi birikimlerini paylaşmak olduğunu söyledi. İhtiyacı olanlara buradan satış da yaptıklarını belirten Kaya, Burada bulunan kuşlarımızdan 5-6 tanesi Türkiye\'ye mal olmuş kuşlarımızdır. Bu kuşlarımız Şanlıurfa yöresine ait kuşlardır ve \'Şebap\' ismi ile anılıyor. Bu kuşları diğer güvercinlerden ayıran bir çok özellik var. Kuşlarımızın boyun ve kafa yapısı, ayak iriliği ve ayak yapısı, gövdesi, göğsünün rengi diğer kuşlardan çok farklıdır. Bu kuşlar pazar kuşları değil, bu kuşları besleyen arkadaşlarımızın çoğu iş sahibi, avukat, doktor, mühendis dedi. MASADAKİ KUŞLARIN DEĞERİ 1 MİLYON LİRA Sergiledikleri kuşların hepsinin belirli değerleri olduğunu söyleyen Kaya, Masadaki kuşların değeri 10 bin liradan 100 bin liraya kadar çıkıyor. Şu an masadaki kuşların toplam değeri 1 milyon liraya yakın diye konuştu. Daha sonra \'Kürenk\' cinsi güvercin açık artırmaya çıkarıldı. 100 bin lira değerinde olan güvercin için 15 bin liralık teklifle başlayan açık artırmada 52 bin liraya kadar teklif verilmesine karşın değerini bulmadığı için satılmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetBURSADHABURSABursaGüvercin Yetiştiricileri DerneğiHerAçılıştaTürkiyeGüvercinlerinGüvercin Yetiştiricileri Derneği Başkanı Mehmet Ali KayaKaya BuradaBuKuşlarımızınMASADAKİ KUŞLARIN DEĞERİMİLYON

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24