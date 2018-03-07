(Görüntülü Haber) BU BELEDİYEYİ KADINLAR YÖNETİYOR

Haber Umut KARAKOYUN-Kamera Mücahit BEKTAŞ İZMİR, (DHA)YÖNETİCİ KADINLAR BEBEKLERİ İLE GÖREV BAŞINDA İZMİR\'de Konak Belediye Başkanı seçildikten sonra kadınlara pozitif ayrımcılık yapan Sema Pekdaş, 32 müdürlükten 15\'ini kadınlara emanet etti. Kadın yöneticilerden bazıları, bir yandan belediyedeki görevlerini yaparken diğer taraftan ise çocuk bakıyor. İzmir\'de 390 bin nüfuslu Konak Belediyesi, kadınlara emanet. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, göreve geldikten sonra kritik öneme sahip olan birimlerin başına kadın yöneticileri getirdi. 32 müdürlüğe sahip olan belediyede, 15 müdürlük kadınlar tarafından yönetiliyor. Bürokrat kadınlar zaman zaman bebekleri ile birlikte görevlerini yürütüyor. Onlardan biri de Kentsel Tasarım Müdürü Selin Zağpus Yiğitoğlu. 5.5 aylık bebeği Nisan ile birlikte mesaiye başlayan Yiğitoğlu, başkanın bir kadın olmasının kendileri açısından büyük avantaj olduğunu belirtti. O nedenle çok şanslı olduklarını söyleyen Yiğitoğlu, kadınlara değer verilen bu tür çalışma ortamlarının artması temennisinde bulundu. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, kendilerini biraz olsun şımartmak için kadın yöneticiler ile bir araya geldiklerini söyledi. Hayatın içerisinde kadınlar ve erkekler olarak var olduklarını, bu nedenle yönetim organlarında da kadın ve erkekler olarak var olmanın gerekliliğine dikkat çeken Pekdaş, Hayatı birlikte öğrettiğimiz gibi işleri de birlikte öğretim yönetimi birlikte sergileyebilmek açısından müdürlüklerimize kadın yöneticileri getirdik. Müdürlerimizin yarısı kadın. Bugün onlarla birlikteyiz, onlarla birlikte sorunlarımızı konuşuyoruz. Daha iyi bir yönetimi sergilemek açısından bir aradayız dedi. AMAÇ KADINI GÖRÜNÜR KILMAZ Kadın ve erkeklerin farklı kişilik özellikleri bulunduğunu aktaran Pekdaş, bireylerin yaptıkları işlere başarılarını yansıtmak zorunda olduklarını söyledi. Pekdaş. Ben bireyin kendilerini geliştirmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Kadınlar da ülkenin bireyleri olduğuna göre, kadınların da eşit şekilde yönetim kadrolarında olmaları gerekir. Kadınların görünür olmasını sağlamak böyle bir şey ifadelerini kullandı. Kadına yönelik şiddetten, ayrımcılıktan ve eşitsizlikten söz edildiğini ve kadınları eşit bireyler, eşit yurttaşlar haline getirmenin yolunun onlara yönelik ayrımcılık yapmaktan geçtiğini söyleyen Pekdaş, bu formülü kendi çalışma sahasında uyguladı. Kadınların görünür kılındığı ve onların yönetim kademelerinde yetkilendirildiği sürece, kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın azalacağına işaret eden Pekdaş, şunları söyledi Kadın görünmez olduğu sürece, kadın yoksa, kadın şiddete de uğrar, her türlü eşitsizliğe de uğrar. Bunun tek yolu var. Kadınları hayatın içerisinde, yönetim kademelerinde, idarede hep görünür kılmak. Bizim çabamız da bunun için. Eğer kadın ve erkek eşit olarak hayatın içerisinde yoksa o ülkede demokrasi ve özgürlük de yoktur. Bir ülkenin eşit, demokratik, özgür bir ülke olması, kadını ve erkeği ile eşit şekilde, onların eşit yurttaşlar haline gelmesi ile mümkün. Bizim hedefimiz kadını hayatın her alanında görünür kılmak. Yönetim kademelerinde de bunu sağlamaya çalışıyoruz. KADINLARDAN KORKUYORLAR Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş\'a göre, kadınların cesareri, güçleri ve kararlılıkları, çevrelerinde korku uyandırıyor. Erkeklerin, kadınları görünmez kıldıkları ölçüde, kendi iktidarlarını devam ettirebileceklerini düşündüklerini savunan Pekdaş, Oysa kadını, erkeği ile herkesin özgür bireyler oldukları yerde, özgür ve mutlu çocuklar yetişir. Özgür ve mutlu çocuklar için kadınları görünür kılmak gerekiyor ifadelerini kullandı.