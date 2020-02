(Görüntülü Haber) Britanya'nın en iyi kebapçıları ödüllerini aldı

Faruk Zabcı - Celal Sönmez Londra, 13 Mart (DHA) - Bu yıl 6.sı düzenlenen Britanya Kebab Ödülleri British Kebap Awards düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Londra\'da Parlamento binasının yakınındaki Park Plaza Westminster otelinde düzenlenen Britanya Kebap Ödüller törenine, Birleşik Krallık Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Nadhim Zahawi ve Gölge Kabine üyesi Angela Rayners\'ında bulunduğu 50\'den fazla milletvekili ile Barone Sayeda Warsi ve Lord Karan Bilimoria gibi 20 dolayında Lordlar Kamarası üyesi de katıldı.

Önemli bir bölümü bölgelerinde bulunan kebap işletmelerinin davetlisi olan onlarca belediye başkanı ve çok sayıda da meclis üyesi de geceye ilgi gösteren politikacılar arasında yer aldı. Etkinliğe parlamentodaki oylama nedeniyle ana muhalefet İşçi Partisi\'nin lideri Jeremy Corbyn katılamadı.

Gecede açılış konuşmasını yapan Türkiye Araştırmalar Merkezi\'nin (CEFTUS) Direktörü İbrahim Doğuş, İngiltere ekonomisinin en dinamik unsurlarından birisi haline gelen kebap işletmelerinin çok sayıda farklı etnik kökenlerden gelen göçmenler tarafından işletildiğine dikkat çekti.

Bu göçmenlerin büyük bir bölümünün ülkelerinde yaşadıkları zor koşullar ve savaşlardan dolayı yeni birer hayat kurmak için Britanya\'ya göç ettiklerini hatırlatan Doğuş, Bugün İngiltere\'de faaliyet gösteren binlerce kebap işletmesi, istihdamdan vergilere ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan, sosyal yaşamın birer parçası haline gelen değerlere dönüşmüştür. Bu işletmeler bir kısmı akşamları kararan sokaklarımızın ışıklı, hiç kararmayan aydınlık mekanları haline gelmiştir dedi.

İngiltere\'nin en büyük online yemek sipariş sitesi olan Just Eat\'in yanısıra döner üreticilerinden Ace 4 Kebab, Cobra biraları Big K, Bira London ve Altan&Co ibi firmaların sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte toplam 16 kategoride seçilen \'en iyi kebap işletmeleri\' ödüllerini aldı.

Ünlü rayo sunucuları Lucy Horobin ve Tim John\'un sunuculuklarını üstlendiği BBC, Telegraph, Guardian, Daily Mirror, Sun, Times ve Evening Standard gibi İngiliz medyasından gazeteciler ve televizyoncular da yoğun ilgi gösterdi. Gece boyunca twitter, Instagram gibi sosyal paylaşım sitelerinde binlerce insan kebap ödüllerine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

2018 Britanya Kebap Ödülleri yaklaşık üç ay boyunca kamuoyundan gelen adaylık önerileri ve oylamaların ardından siyaset, medya ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı bir jüri tarafından belirlendi. Jüride İşçi Partili Milletvekili Joan Ryan ve Jonathan Reynolds, Muhafazar Partili Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi, Lordlar Kamarası üyesi Baroness Warsi, Londra Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Joanne McCartney ve Jennette Arnold , UNITE Sendikası Genel Sekreteri Steve Turner, Financial Times kıdemli politika muhabiri Jim Pickard, City AM gazetesi kurucularından Lawson Muncaster, Heart Radyosu sunucusu Lucy Horobin, gıda sektörü ve diğer sektörleri temsilen iş adamları Maurici Abboudi, Mustafa Topkaya, Altan Kemal, Rami Ranger, Samson Sohail ve Shany Gupta yer aldılar.

Yıllık cirosu 2.2 milyar sterline ulaşan kebap sektörü, İngiltere\'nın en popüler yiyeceklerinden biri haline gelirken, İngiltere\'de ilk kez 1966 yılında piyasaya giren döner kebap ise halen Fish & Chips\'lerden restoranlara kadar 20 bin dolayında işletmede tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Ülke genelinde her gün 1 milyon 300 bin porsiyon donerkebab tüketildiği tahmin ediliyor.

Britanya Kebab Ödülleri kazananlar

Just Eat Best Delivery İşletmesi ödülü Irmak Restaurant

Cobra Fine Dining Tarshish

En ekonomik Restaurant Gökyüzü Restaurant

Kuzey ve Batı Londra\'da En iyi Kebap Restaurant Ali\'s Berlin Döner

Bira London Güney ve Doğu Londra?nın En İyi Kebap Restoranı Cappadocia Restaurant Kingston

Altan&Co Londra\'nın En İyi Takeaway İşletmeleri Wallington Express, Greek on the Street

Ace 4 Kebab Müşteri Memnuniyeti Ödülü Uni Kebab

En İyi yeni açılan Kebap İşletmesi Ödülü Pircio Restaurant

En İyi Kebap Vanı Atalay\'s Kebab Van Oxford

En İyi Tedarikçi Firma Holland Bazaar

Big K En İyi Bölgesel Kebap Restoranı Turknaz Restaurant

Londra dışında en iyi Takeaway ödülü Masters Kebab

Kuzey İrlanda\'da en iyi Kebap restaunratı Chaska Enniskillen

Galler\'de En İyi Kebap Restaurantı Golden BBQ

İskoçya\'da En İyi Kebap Restaurantı Verdo Turkish BBQ

En İyi Şef Mazlum Demir Skewd Kitchen