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(Görüntülü Haber) Brezilya'dan Türkiye'ye hayvan ithaline tepki

ANKARA'da Bağımsız Hayvan Hakları Aktivistleri, Brezilya'dan Türkiye'ye ithal edilen büyükbaş hayvanların kötü koşullarda ülkeye getirildiğini öne sürerek Brezilya Büyükelçiliği önünde bu duruma tepki gösterdi

18 Şubat 2018 19:27

ANKARA\'da Bağımsız Hayvan Hakları Aktivistleri, Brezilya\'dan Türkiye\'ye ithal edilen büyükbaş hayvanların kötü koşullarda ülkeye getirildiğini öne sürerek Brezilya Büyükelçiliği önünde bu duruma tepki gösterdi. ?Bağımsız Hayvan Hakları Aktivistlerinden oluşan 20 kişilik grup, Çankaya Gaziosmanpaşa\'da bulunan Brezilya Büyükelçiliği önünde toplanarak, Brezilya\'dan Türkiye\'ye hayvan ithal edilmesine tepki gösterdi. Brezilya\'dan getirilen büyükbaş hayvanların sağlıksız ve kötü koşullardan geçtiğini öne süren grup, ellerinde \'İşkence ve ölüm yolculuğunu derhal durdurun\' yazılı dövizler taşıdı. Burada grup adına konuşan Buse Uçer, Brezilya\'dan yola çıkan 27 bin ineğin dışkıları içinde Türkiye\'ye taşındığını ifade ederek, şunları söyledi: \"Bizler bugün bu ineklerin sesine ses olmak için buradayız. Hayvan ticareti köle ticaretinden farksızdır, hiçbir koşulda kabul edilemez. Brezilya\'dan ölüm yolculuğuna çıkan 27 bin inek biz insanlar gibi hissedebilen, özgürlüklerini arayan canlılardır. İneklere limanda bekletildikleri sürece daha fazla dışkılamaması için su ve yem verilmemiştir. Kıtalar arası bu yolculukta sağlıksız bir ortamda bulunan ineklerin bir kısmı yolda ölmektedir. Ölen inekler öğütme makinelerinden geçirilerek okyanusa bırakılmaktadır. Bu etik, vicdani hiçbir anlayışa sığmaz.\" Grup açıklamanın ardından polis ekipleri tarafından büyükelçilik önünden uzaklaştırıldı.

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