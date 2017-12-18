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(Görüntülü Haber) Bozoğlu: Çatalağzı termik santrallerinin gücü, ilk nükleer santralin kapasitesi kadar olacak

Cüneyt ÖZFİDAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)- ÇEVRE Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, 7 üniteden oluşan toplam 3 bin 90 megavat enerjili 3 termik santralin bulunduğu Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesini ziyaret etti

18 Aralık 2017 20:53

Cüneyt ÖZFİDAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)- ÇEVRE Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, 7 üniteden oluşan toplam 3 bin 90 megavat enerjili 3 termik santralin bulunduğu Zonguldak\'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesini ziyaret etti. Beldede yerleşim yerlerinin termik santrallerinin gölgesinde kaldığını söyleyen Bozoğlu, \"Beldede yeni planlanan termik santraller ile beraber toplamdaki kurulu güç Türkiye\'de kurulması planlanan ilk nükleer santralin kapasitesi kadar olacak\" dedi. Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün\'ü ziyaret etti. Beldede 7 üniteden oluşan toplam 3 bin 90 megavat enerjili 3 termik santralin bulunduğu ifade eden Bozoğlu, bunların yanına 2 santral daha yapılmak istendiğini söyledi. Yapılması planlanan termik santral ve ilave ünite ile beldede 806 futbol sahası büyüklüğünde kül depolama sahası planlandığını söyleyen Bozoğlu, \"Zaten şu anda 7 tane ünitede kömür yakımı devam ediyor. Enerji üretilmeye çalışılıyor. Çatalağzı\'nın her tarafı işgal edilmiş durumda. Yerleşim yerleri ve yaşam alanları bu termik santrallerinin kirletici, geri kalmış teknolojinin gölgesinde kalmış durumda. Bu planlanan termik santraller ile beraber toplamdaki kurulu güç Türkiye\'de kurulması planlanan ilk nükleer santralin kapasitesi kadar olmak durumunda\" dedi. Mevcut tesislerde 3 bin megavatlık bir üretim kapasitesi olduğunu kaydeden Bozoğlu, yapılması planlanan ilave üniteyle 660 megavat, termik santral ile de 160 megavatlık bir ilave ünitenin ortaya konulduğu söyledi. Bozoğlu, \"9 ünitede üretim yapılması planlanıyor. Devasa bir termik santral kirliliği ile karşı karşıya kalacağımızı görüyoruz\" diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın mobil araçla yaptığı hava ölçümlerindeki değerlerin ulusal ve uluslararası verilerin üzerinde olduğunu ifade eden Bozoğlu, \"Ölçüm yapılan bir aracın bir yıllık verilerini incelediğiniz zaman toplam 76 gün ölçüm yapılmadığını görüyoruz. 76 güne rağmen 122 gün partikül madde yani kanserojen etkisi olan bu kirleticilerle buradaki halk kirli hava solumuş. Dünya Sağlık Örgütü ve bizim kendi mevzuatımız ve AB mevzuatına göre 35 günü aştığı anda büyük bir çevresel kirlilik ve sağlık problemi vardır demektir. Acil bir önlem almak gerekir. Şu anda acil bir önlem göremiyoruz\" dedi.

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