(Görüntülü Haber) Bozdağ zirvesine dinlendiren manzara

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde görevli doktor Nuri Zeyrek\'in (44), Bozdağ\'a tırmanarak 1157 metre zirvede kardan inşa ettiği Eskimo evi \'iglo\'da geçirdiği zaman özendirdi. Efe Dağcılık Kulübü üyesi olan, Ödemiş Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Nuri Zeyrek, 2.5 saat süren yolculuktan sonra 1157 metrelik zirveye ulaştı. Ardından 5 saatlik bir çalışmayla malzemesi kar olan igloyu yaptı. Bir kişinin kalabileceği 3 metrekarelik igloyu da tamamlayan Zeyrek, doğanın görsel şöleni eşliğinde kahve keyfi yaptı. İnsandan uzak, doğanın tüm güzelliğinin altında yapılan kahve keyfini fotoğraflamayı da ihmal etmedi. Bu görüntüler, görenleri kıskandırırken, Zeyrek, bir süre sonra uyku tulumuna girip, geceyi igloda geçirdi. Sabah uyanan Zeyrek\'in yanına, kendi zirve tırmanışını tamamlayan arkadaşları Mustafa Kırlı, Enis Çakıroğlu ve İbrahim Sürel de geldi. Bir süre burada kalan arkadaşlar, daha sonra zirve inişi yapıp, etkinliği bitirdi. Ödemiş\'teki hastanede 13 yıldır görev yaptığını, işinin stresli olduğunu ve dağcılığın yaşadığı strese iyi geldiğini söyleyen Dr. Zeyrek, amaçlarının ilçedeki dağcılık faaliyetlerin gelişmesi olduğunu vurguladı. Zeyrek, \"Farklı bir etkinlik oldu. Umarım daha kalabalık şekilde çıkıp, Bozdağ\'ın zirvesinde kar mağaraları yaparız\" dedi.