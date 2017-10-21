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Politika

(Görüntülü Haber) Bozdağ: Manşetin peşinde koşan bir muhalefet var

AĞRI, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ağrı'da "Manşetin peşinde koşan bir muhalefet var" dedi

21 Ekim 2017 19:28

AĞRI, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ağrı\'da \"Manşetin peşinde koşan bir muhalefet var\" dedi. AK Parti Teşkilatının 6\'ncı olağan kongresi için uçakla Ağrı\'ya gelen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ\'ı Ahmedi Hani Havalimanı\'nda Vali Süleyman Elban, Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, bürokratlar ve AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın karşıladı. Bozdağ, Vali Süleyman Elban\'ı makamında ziyaret ettikten sonra AK Parti\'nin Kongre ve Kültür Merkezi\'ndeki 6\'ıncı olağan kongresine katıldı. Kongrede konuşma yapan Bozdağ, Türk siyasetinde birlik, dirlik, beraberliğin adresinin AK Parti olduğunu söyledi. AK Parti\'nin, sadece bir il, ilçe veya bölgenin değil, Türkiye\'nin tamamının partisi olduğunu anlatan Bozdağ, CHP\'nin bazı kıyı şeridi illerde ve iç kesimdeki bazı illerde, MHP\'nin de yerlerde, HDP\'nin de bazı illerde ve birkaç bölgede bulunduğunu belirtirken, \"Ama Türkiye\'nin her yerinde olan AK Parti dışında bir parti yok. Her yerde teşkilatı olan, her yerde halkın seçtiği temsilcileri olan, 81 ilin neredeyse tamamında milletvekili olan parti, AK Parti\'dir\" dedi. Kongredeki konuşmasında ana muhalefet partisi CHP\'yi eleştiren Bozdağ, bazı gazetelerin manşetlerini kullandıklarını, bunların olmadığı takdirde konuşacak gündem bulamayacağını öne sürdü. Bozdağ, şöyle dedi; \"Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine ve aynı paralelde yayın yapanlara diyorum ki; sizin fikri mülkiyet hakkınız var Cumhuriyet Halk Partisi\'nde. Dava edin fikirlerinizle siyaset yapıyor, ondan ürettiğiniz fikirlerin bedelini alın. Çünkü Cumhuriyet Gazetesi\'nin, Sözcü Gazetesi\'nin manşetleri ve köşe yazıları olmasa Kılıçdaroğlu ve arkadaşları grup konuşmalarında konuşacak laf bulamazlar. Sen bir düşün de \'Ben bir fikir üreteyim bu gazeteler manşet yapsın\' diye. Yok, kim hangi manşeti atmış o manşetin peşinde koşan bir muhalefet var.\" ERDOĞAN BU MİLETE İHANET Mİ ETTİ? Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Onuncu Yıl Marşı\'nda CHP\'nin Türkiye\'yi 10 yılda demir ağlarla ördüklerini söylediğini hatırlatırken, \"16 yılda Türkiye demir ağlarla nasıl örüldü diye bir bak bakalım. 26 havaalanını 54 havaalanına çıkardık. Hava yolunu şimdi gariban Ağrılı\'nın bindiği havayoluna, Erdoğan dönüştürdü de bu millete ihanet mi etti? Bolu Tüneli vardı, \'Patates mi koyalım yoksa başka bir depo mu yapalım?\' diye konuşuluyordu. Bir tünel yapmayı beceremediler. Şimdi ne tüneller yapıldı. Bolu, Ovit Tüneli\'ni, Marmaray\'ı, Avrasya\'yı biz yaptık. Dağların altından denizin dibindeki karayı bulup, onun altından tüneller geçirdik de bu devlete, millete ihanet mi ettik?\" diye konuştu.

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