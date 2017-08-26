(Görüntülü Haber) Bozdağ: Bazılarında Recep Tayyip Erdoğan kompleksi var (3)

\"FETÖ\'CÜ ADİL ÖKSÜZ DEĞİL, BİNGÖLLÜ ADİL ÖKSÜZ\" Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çorum\'da katıldığı Ak Parti Bayat ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan\'ın \'Adil Öksüz\' ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Muhalefet partisinin eline ne gelirse hemin alıp kullandığını söyleyen Bekir Bozdağ, şunları söyledi: \" Bir sorma gereği bile duymuyorlar. \'Bir araştıralım. Bir soralım. Belki birisi bizimle dalga geçiyor. Bizi faka bastıracak\' diye biraz düşünür. Ama öyle gözüküyor ki CHP\'\'li siyasetçiler kim eline neyi tutuşturursa onu konuşuyor. Kim eline bir bilgi koyuyorsa onu hakikat gibi söylüyor. Bu sadece CHP Genel Başkan Yardımcısı sayın Tezcan\'ın işi değil aynı zaman da sayın Kılıçdaroğlu da aynısını yapıyor. Defalarca \'Benim elimde belge var. Açıklayacağım, açıklamazsa açıklayacağım\' dedi. Biz de \'Elinde ne belge varsa, lütfen açıkla da biz de öğrenelim\'. Senin yanında senin için dediklerini yayınlayan bir candaş medyan var. Açıkla bu medya çarşaf çarşaf manşet yapsın. Türkiye\'nin Cumhuriyet savcıları var. Açıklamıyorsan dosyaları götür. Amaç ney? Amaç şu, ellerinde bir bilgi ve belge yok. Kuru bir iftira var. Böyle \'açıklarım\' diyerek milletimizin aklını karıştırmayı, ortadaki kirli bilgilerin partili troller tarafından yayılmasını ve benzeri hedefleri içeriyor. Bunu yapıyorlar.\" CHP\'li Bülent Tezcan\'ın Adil Öksüz\'ün aranırken kendi kimliği ile uçağa bindiğini ve iller arasında gezdiğini söylediğini kaydeden Bozdağ, \"Bunu bir gazete manşete taşıyor. Saygın bir gazeteciyle beraber yapıyor. Ben tabi Bülent Tezcan\'ın hamlığını anlıyorum ama usta bir gazeteci nasıl tufaya geldi onu anlamadım. Belli ki onu da ikna etmişler ya da kandırmışlar\" dedi. Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Adam bir sormaz mı? Bu Adil Öksüz kim? Nüfus bilgilerine bir bakalım. Annesi kim, babası kim? Gerçekten FETÖ\'cü Adil Öksüz müdür diye. İnsan bir zahmete katlanır ve araştırma yapar. Böyle bir araştırma yapmıyor. FETÖ\'nün ve darbe girişimimde önemli yer oynayan Adil Öksüz ile Bingöl\'ün Genç İlçesi nüfusuna kayıtlı ismi aynı olan başka bir Adil Öksüz\'ü karıştırıyor. Gözlerini karartmışlar. Ne söylesek Ak Parti bundan zarar görür ve hükümet bundan zarar görür diye hiç araştırmadan balıklama atlıyorlar. Bu da fos çıkan bir haber. Derler ya \'yalancının mumu yatsıya kadar yanar\' ama bu CHP\'nin yalan mumları kuşluk vaktine kadar yanmıyor.\" MİT DÜZENLEMESİ Son yayınlanana KHK ile MİT düzenlemesi ilgili açıklamalarda bulunan Bekir Bozdağ, \"MİT\'in ve müsteşarlığın görevlerinde bir değişiklik yapılmamıştır. Zaten MİT\'in çalışmaları kanunda detaylı şekilde anlatılıyor. Bu görevler ve yetkilerde bir değişiklik olmamıştır\" dedi. Bekir Bozdağ şunları söyledi: \" Esasında 2017\'nin Nisan ayında yaptığımız anayasa reformunun 2019\'da yürürlüğe girecek bir kısmı anayasal düzeyde tabi. Bu ayrı ama bu çerçevede bir uyum da söz konusu. Tabi öne alınmış bir durum söz konusu. Öte yandan MİT Koordinasyon Kurulu diye bir kurul var. Basın ve yayın organları sanki yeni kuruluyormuş gibi bir değerlendirme yapılıyor. Bu da doğru değil çünkü bu kurul zaten kanunda var. Bu kurulun başkanı değişiyor. Daha önce müsteşar başkanlık yaparken bundan sonra bu kurul Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak ve görevlerini yapacaktır. Yeni görev içerisinde esasında var, ama var olan bir görevi açtık. Kışla içerisinde MİT\'in askerlerle ilgili istihbarat toplama görevinin altı bir kez daha kalın çizgilerle çizilmiştir.\" MİLLETVEKİLLERİ SORUŞTURMASI Milletvekillerinin soruşturulması ve kovuşturulmasıyla ilgili yapılan düzenleme ile ilgili açıklamalarda bulunan Bekir Bozdağ, \"Düzenleme esasında demokratik hukuk devletinin ruhuna uygun olan bir düzenlemedir. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren milletvekilleri hakkında suç istinadına dönük soruşturmalar ve kovuşturmalar Ankara Adliyesi\'nde yapılır. Soruşturmalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturmaları da Ankara Ağır Ceza Mahkemesi yapacaktır\" dedi. Bunun yasama dokunulmazlığını kaldırmadığını aksine güçlendirdiğini kaydeden Bozdağ, \"Türkiye\'nin her yerinde bunlar yapıldığı zaman farklı uygulamalar oluyor. Milletvekilleri hakkında ki soruşturma ve kovuşturma da bir uygulama birliği sağlama bakımından son derece önemli, kaldı ki bu güne kadar devam eden soruşturma ve kovuşturmaların hepsi nerede başladıysa orada devam edecektir. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra istinat edilecek suçlarla ilgilidir\" diye konuştu.