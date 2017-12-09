(Görüntülü Haber) Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Bozcaada ilçesine bugün ve yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege\'deki etkili fırtına nedeniyle Bozcaada feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.\'nin yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu gece Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan, Bozcaada\'dan saat 22.00, Geyikli\'den saat 23.00 seferleri ile yarın sabah Bozcaada\'dan saat 07.15, Geyikli\'den saat 08.00\'de yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Çanakkale Boğazı\'ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.