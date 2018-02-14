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(Görüntülü Haber) Boynu kesilen köpek hayata tutundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da boynu ense kısmından derinlemesine kesilen köpek, yarasına dikiş atılıp bakıma alındı

14 Şubat 2018 21:31

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da boynu ense kısmından derinlemesine kesilen köpek, yarasına dikiş atılıp bakıma alındı.

Olay, Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi\'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, sanayi sitesi içerisinde bir köpeğin boynunu, ense kısmından derinlemesine kesti. Can havliyle kaçarak site içerisinde dolaşan yaralı köpeği gören güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne ait hayvan ambulansı sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından ilk muayenesi yapılan köpeğin enfeksiyon kaptığı belirlendi. Boynundaki kesinin temizlenmesinin ardından yarasına dikiş atılan köpek, barınakta özel bakıma alındı.

 

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