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(Görüntülü Haber) Boş arazide ölü bulundu

Murat SOLAK /İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta makina mühendisi Cafer Nahırcıoğlu (47) boş arazide ölü bulundu

11 Mart 2018 18:15

Murat SOLAK /İSTANBUL, (DHA) Esenyurt\'ta makina mühendisi Cafer Nahırcıoğlu (47) boş arazide ölü bulundu. Polis, yanında pompalı tüfek bulunan Nahırcıoğlu\'nun intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor. Edinilen bilgilere göre, olay saat 12.00 sıralarında Erzurum Kongresi Caddesi kenarındaki boş bir arazide meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Cafer Nahırcıoğlu\'nun cesedi ile karşılaştı. Olay yerine şerit çeken polis çevrede inceleme yaptı. Cesedin yanında pompalı tüfek bulan polis bu kişinin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor. Savcının incelemesinin ardından Nahırcıoğlu\'nun cenazesi, Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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