(Görüntülü Haber) Boris Johnson’dan Ankara Anlaşması mesajı: Brexit’ten sonra da bu anlayışla devam edeceğiz

Celal Sönmez / Londra, 1 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Ankara anlaşmasına ilişkin değerlendirmeler yaptı ve “Brexit’ten sonra da bu anlayışla devam edeceğiz” dedi. DHA\'nın sorularını yanıtlarken İki ülke arasında ortak gerçekleştirilen uçak projesi TFX’ten memnuniyetlerini dile getiren Johnson, “İki ülke için de önem taşıyan projelere odaklanılmasından mutluyuz. Güçlerimizi birleştirdiğimiz TFX projesi gibi birçok ortak projemiz var” dedi. Toplam 7 milyar dolarlık proje kapsamında Türkiye TF-X adı verilen milli savaş uçağını geliştirirken, İngiltere Hava Kuvvetleri’nin sahip olduğu Eurofighter Typhoon uçakları da TFX projesinde kullanılan teknolojiyle modernize edilecek. Büyük büyük babasının da Osmanlı soyundan geldiğini söylemesiyle de Türk kamuoyunda tanınan Boris Johnson DHA’ya yaptığı Ankara Anlaşması’na ilişkin açıklamalarda İngiltere’nin enerjik, yetenekli ve parlak insanları çekmekten her zaman memnuniyet duyacağına vurgu yaptı ve akşam yemeğini yedikleri Türk restoranı Sofra’nın sahibi Hüseyin Özeri bunlara örnek gösterdi. Sofra’nın sahibi Hüseyin Özer için, “Londra için o kadar çok şey yaptı ki, belediye başkanı olduğum dönemde Londra Belediyesi olarak yaptığımız birçok projeye katkısı oldu. Ülkemiz için de harika işler yapıyor” dedi. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Johnson, “İngiltere’nin kapısı büyük büyük babam gibi İngiltere’ye gelerek hayatlarını burada kurmak isteyen enerjik, yetenekli ve parlak Türklere her zaman açık; bundan gurur duyuyoruz ve Brexit’ten sonra da bu anlayışla da devam edeceğiz” dedi. \"İkili ilişkiler inanılmaz güçlü\" Başbakan Binali Yıldırım ile Birleşik Krallık ve Türkiye için ortak önem taşıyan konuları görüştüklerini vurgulayan Johnson, “Başbakan Binali Yıldırım’ı birkaç yıldır tanıyorum ve bence iyi bir iş çıkartıyor. Krallık ve Türkiye ilişkilerine gelirsek bence siyasi zorluklara, siyasetin tüm gerginliklerine rağmen Birleşik Krallık ve Türkiye’nin ikili ilişkileri inanılmaz derecede güçlü” dedi. Brexit’in sağlayacağı faydaları özellikle vurgulayan Johnson, “Brexit ile birlikte sadece Avrupa Birliği’ndeki dostlarımıza ve ortaklarımıza değil, onun dışında Türkiye gibi dostlarımıza da ayrı önem gösterebileceğiz” dedi. Röportaj sonunda Boris Johnson Türkçe olarak, “Teşekkür ederim ve çok güzel” dedi. (Fotoğraflı)