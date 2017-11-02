(Görüntülü Haber) Boralar Taburu, Ağrı'dan Tokat'a döndü

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)- AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde, terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonlarda görev alan Tokat Jandarma Komando Taburu, görevini tamamlayarak kente döndü. Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesine 4 ay önce geçici görevle gidne \'Boralar\' olarak adlandırılan Tokat Jandarma Komando Taburu, görevini tamamlayarak uçakla kente döndü. Tabur, Tokat Havaalimanı\'nda, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve eşi Gülşen Arıkan tarafından karşılandı. İl Jandarma Komutanı Albay Arıkan, geçici görevden dönen Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Ahmet Akdağ’a çiçek verdi ve görev süresince göstermiş oldukları başarılı çalışmaları nedeni ile tebriklerini iletti.