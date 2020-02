(Görüntülü Haber) Boluspor, Grandmedical Manisaspor'a bileniyor

Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA) Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Grandmedical Manisaspor maçını çıkış maçı olarak gördüklerini, her maçı kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi. Karaçayır Mahallesi\'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular kondisyon ağırlıklı çalıştı. Futbolcular, ısınma koşusunun ardından 5\'e 2 pas çalışması ve ayak tenisi oynadı. Antrenman, bireysel çalışmalar ve stretching ile sona erdi. Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ele geçirilen pozisyonları biraz daha dikkatli değerlendirmeleri gerektiğini ifade ederek, \"İki tane maç kaybettik. Birisini belki sezonun en iyi futbolunu oynayarak kaybettik. 6-7 tane net gol pozisyonu kaçırarak kaybettik. Daha sonrasında oynadığımız Gazişehir Gaziantep maçı beklentinin biraz altında oldu. Orada da kaçan pozisyonlarımız var. O maçlara çok takılmayacağız. İlk 2\'den uzaklaşmış gibi görünüyoruz ama play off\'un 2 puan gerisindeyiz. Geldiğimizde 8 puan gerisindeydik. Oynayacağımız daha 14 tane maç var. Önümüzdeki Manisa maçını bir çıkış maçı olarak düşünüyoruz. İnşallah sonucu da öyle olur. Uzun vadede hedef ilk geldiğimde de koymadım. Burada da hedef koymuyorum ama her maçı kazanmak için bundan sonra mücadele edeceğiz. Buna gücümüz de var. Sadece gelen pozisyonları biraz daha dikkatli değerlendirirsek çok daha farklı bir Boluspor olur\" açıklamasını yaptı. Karafırtınalar transfer yapılmaması ile ilgili olarak da, \"Bu takımı buraya getiren aynı oyunculardı. Belki transfer yapılabilirdi. 2-3 tane eksiğimiz her zaman vardı ama öyle uygun görüldü. Oyuncularım üzerine görev verildiği zaman yerine getirebiliyor. Çok da önemli oyuncularım kenarda oturuyor. Burada çok ciddi bir rekabet olabilirdi. Transfer takımın gidişatını da bozabilirdi. Aslında o düşünceyle transfer yapılmadı. Bunun ekonomik bir tabloyla ilgisi yok\" diye konuştu.