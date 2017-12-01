(Görüntülü Haber) Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 3 gram bonzai, 100 ecstasy hap, 48 gram esrar, 15 gram hint keneviri tohumu ele geçirildi. Uyuşturucularla yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Şüphelilerin evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda 3 gram bonzai, 100 ecstasy hap, 48 gram esrar, 15 gram hint keneviri tohumu ve ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler Serap D. ve Faruk G. de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.