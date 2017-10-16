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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Bolu'da solucan gübresi semineri

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU Solucan Üreticileri Birliği Başkanı Selami Kayahan, “Solucan gübresi ile çiftçilerimiz verimlerini her hasat döneminde yüzde 40- 70 oranında artırabilirken topraklarımızın kimyasalla zehirlenmesini önleyebiliriz

16 Ekim 2017 00:31

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU Solucan Üreticileri Birliği Başkanı Selami Kayahan, “Solucan gübresi ile çiftçilerimiz verimlerini her hasat döneminde yüzde 40- 70 oranında artırabilirken topraklarımızın kimyasalla zehirlenmesini önleyebiliriz. Çiftçilerimiz bütün hasat dönemini 15 gün erkene çekerek bu süre zarfı içerisinde fazladan yapacakları işçilik ve masrafları ortadan kaldırabiliriz” dedi.

Bolu’da Solucan Üreticileri Birliği tarafından, Solucan Gübresi Üreticileri Birliği Tanıtım ve Kooperatif toplantısı düzenlendi. Kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Ankara, İstanbul, Burdur, Antalya, Düzce, Konya ve Bolulu çiftçiler katıldı. Solucan gübresinin organik tarıma katkılarının anlatıldığı toplantıda çiftçilere solucan gübresinin avantajları hakkında bilgi verildi. Solucan gübresinin toprağa ve sağlığa yararını anlatan Bolu Solucan Üreticileri Birliği Başkanı Selami Kaya şöyle dedi:

\"Solucan gübresi ile topraklarda zararlı maddelerin yaşamasını engellemiş oluruz. Toprağn PH’ını düzenleriz ve bize toprağı geri kazanmamızla ilgili katkılar sağlar. En önemlisi insanların daha organik sağlıklı yaşamaları için yiyebilecekleri organik ürünler üretmemizi sağlar. Türkiye 11 milyon ton gübre ihtiyacı varken bunun 4 milyon tonu yurtdışından ithal edilmektedir.”

\'ÇAY ÜRETİMİNDE ORGANİK GÜBRE KULLANILACAK\'

Kayahan, normal kimyasal gübrenin sağlığa zararlı olduğunu ve toprağın yapısını bozduğunu aktararak, bu yıl itibariyle Karadeniz’de çay üretiminde kimyasal gübre kullanılmayacağını belirtti. Selami Kayahan şöyle devam etti:

\"Önümüzdeki günlerde bu ve benzeri kararlar ülkemizde alınmaya devam edecektir. Biz de bu çok büyük paydan Bolu ili ve çevresi olarak pay almak istiyoruz. Solucan gübresi öyle bir ürün ki, dünyada bunu bizden satın almak istemeyecek hiçbir ülke yoktur. Buna Çin, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri dahil. Nasıl kanatlı sektöründe biz Bolu olarak Türkiye’de lidersek solucan gübresi üretiminde de Türkiye’de lider bir konumda olabiliriz. Normal kimyasal gübre kullanıldığında topraklarımız her yıl bozuluyor ve daha az verim almaya başlıyoruz. Bir süre sonra artık o topraklarda ürün üretemiyorsunuz. Örneği Karaman’da birçok alanda Tarım İl Müdürlüğü patates üretimini yasakladı. Çünkü verim alamıyoruz. Bu ürünü kullanarak birkaç yıl içerisinde topraklarımız tamamen organik hale gelir. İlk yıldan itibaren çiftçilerimiz elde edecekleri hasat örneğin bu sene 1 dekarlık alandan 1 ton ürün alabiliyorlarsa, ilk yılın sonunda solucan gübresi kullanıyorlarsa 1.55 tona çıkar. Yani yüzde 55 ortalama artar.”

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