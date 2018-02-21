T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

(Görüntülü Haber) Bolu'da güneş enerjisi santrali tamamlandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU Belediyesi tarafından kurulan güneş enerjisi santralinde aylık 10 bin hanenin kullanımına eş değer enerji üretilmesi öngörülürken, elde edilen enerji, içme suyu arıtma tesisinin enerji tüketiminde kullanılacak

21 Şubat 2018 18:15

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU Belediyesi tarafından kurulan güneş enerjisi santralinde aylık 10 bin hanenin kullanımına eş değer enerji üretilmesi öngörülürken, elde edilen enerji, içme suyu arıtma tesisinin enerji tüketiminde kullanılacak. Bolu Belediyesi\'nin yatırım teşviki kapsamındaki Sarıcalar İçme Suyu Arıtma Tesisi arazisinde inşa edilen Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile aylık 10 bin hanenin kullanımına eş değer enerji üretilecek. Yapımına Kasım 2017\'de başlanan proje kapsamında toplam 19 bin 500 metrekarelik alanda kurulan santral 4 bin panelden oluşuyor ve yıllık 1 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretmesi planlanıyor. Santralden elde edilecek enerjinin yıllık 200 bin kilovatsaati Bolu Belediyesi Sarıcalar İçme Suyu Arıtma Tesisi\'nin enerji tüketimini karşılayacak. Geri kalanı ise Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.\'ye satılacak. GÜNEŞTEN ENERJİ ELDE EDECEĞİZ Santralin 10 gün içerisinde enerji üretmeye başlayacağını ifade eden Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, \"Ülkemizde hemen hemen her türlü enerjinin yüzde 95\'ini dışarıdan satın alıyoruz. Kalkınmakta olan bir ülkenin yüzde 95\'i kömür de dahil dışa bağlı ise bu büyük bir problemdir. Böyle bir problemi aşmak için de gerek akarsularımız üzerine yapılan HES\'ler ve barajlar, gerekse rüzgar ve güneş enerjileri yapılıyor. Bunlar bir de doğayla uyumlu yapılar. Bununla ilgili dünya epeyce yol aldı. Türkiye\'de ise hükümetimiz buna sonuna kadar destek veriyor. Şu an rüzgar enerjisi ile ilgili rüzgarın olduğu yerden türbinler yapıldığı gibi, güneş enerjisi ile ilgili de çalışmalar başladı. Biz de her konuda öncülük etmek istiyoruz. İnşallah bu yayılacak. Yayıldığı zaman da Allah\'ın verdiği güneşten enerji elde edeceğiz. Çevreye zarar vermemiş olacağız\" dedi. Kent içerisinde de güneş enerjisi sistemlerini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten Yılmaz, \"Bolu Belediyesi\'ne ait binaların çatılarına bu sistemi takarak deneyeceğiz. Böyle bir yatırımın maliyeti yüksek. Bir yatırımcı ne kadar verimli olduğunu bilmeden bir yatırıma girmekten çekinir. Büyük çapta iş yapanlar zaten b

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHABOLU BelediyesiBolu BelediyesiSarıcalarSuyu Arıtma TesisiGüneş Enerjisi Santrali GESYapımına KasımSantraldenBolu Belediyesi SarıcalarGeriSakarya Elektrik DağıtımGÜNEŞTEN ENERJİ ELDE EDECEĞİZ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24