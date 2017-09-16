(Görüntülü Haber) Bolu'da, Artistik Cimnastik Federasyonu Kupası başladı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik Federasyonu Kupası başladı. Karaçayır Mahallesi\'nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu\'nda gerçekleştirilen yarışmaya 10 ilden 23 kulüp ve 80 sporcu katıldı. Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan müsabakalar 3 gün sürecek. Sporcular, yer hareketleri, bar dalları, denge aleti ve atlama dallarında mücadele verecek. Turnuvanın ilk gününde bayanlar yarışırken, ikinci gününde erkek sporcular yarışacak. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, cimnastikte hedeflerinin uluslararası turnuvalarda madalya almak olduğunu söyleyerek şöyle dedi: \"Uluslararası turnuvalarda hedeflerimizin en yüksek olduğu branşlardan biri Artistik cimnastiktir. Ben inanıyorum ki buradaki sporcular içerisinde 2024\'te madalya alan sporcular olacak. 2020 olimpiyatlarına bu nedenle bayanlar kategorisinde daha fazla sporcuyla katılmamız gerekiyor. Sporcularımızın başarısının artması hakemlerimize de yansıdı. Uluslararası hakemlerimiz arttı. Başarı topyekün geliyor. Artık dünya federasyonları yönetimlerinde görevler alıyoruz. Hakemlerimiz, teknik kurullarımız uluslararası müsabakalarda görevler alıyor. Sporcularımız olimpiyatlara katılıyor. Olimpiyatlarda madalya alıyoruz. Bu yükselişte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bolu\'da düzenlenen bu federasyon kupasının da sakatlık olmadan güzel bir şekilde geçmesini temenni ediyorum.\"