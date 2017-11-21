(Görüntülü Haber) Bolu Dağı'nda kar, ulaşımı zorlaştırdı (3)

DÜZCE KESİMİNDE ETKİLİ OLDU Kar yağışı, Bolu Dağı geçişinin Düzce kesiminde de etkili oldu. D-100 yolunun Karınlıkdere, Bakacak Mevkii\'lerinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Yağış nedeniyle yol karla kaplandı. Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştı. Bolu Dağı\'na yağan mevsimin ilk karı sürücülere zor anlar da yaşattı. Bazı araçlar kayarak yoldan çıktı. Özellikle kar lastiği takmayan sürücüler, ilerlemekte zorluk çekti. Sürücülerden bazıları araçlarını yol kenarına çekerek bekledi. Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)