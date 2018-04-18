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(Görüntülü Haber) Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: 1 ölü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı Tüneli içinde, 2 TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi

18 Nisan 2018 00:51

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı Tüneli içinde, 2 TIR\'ın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Zeki Salih (64) idaresindeki 01 DJK 75 plakalı TIR, Barış Sekmen yönetimindeki 44 HE 733 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen TIR\'ın çekici kısmında sıkışan sürücü Zeki Salih olay yerinde yaşamını yitirdi. Salih\'in cesedi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bolu Dağı Tüneli\'nin Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. TIR\'ların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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