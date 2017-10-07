(Görüntülü Haber) Bollywood yıldızı Aamir Khan Türkiye'den ayrıldı

Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL (DHA) - Bollywood\'un dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, Türkiye\'den ayrıldı.





Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın davetlisi olarak ve vizyona girecek yeni filmi Secret Superstar\'ın tanıtımı için 4 Ekim\'de Türkiye\'ye gelen Khan, 4 günlük programı kapsamında İstanbul ve Ankara\'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Khan, Türk Hava Yolları\'nın tarifeli seferiyle saat 19.55\'te İstanbul\'dan Mumbai\'ye gitti. Ünlü aktörün İstanbul Atatürk Havalimanı VİP salonu geçiş izini bulunuyordu. Khan, Vip salonuna geldiği yolda hayranlarını gördü. VİP salonuna gelen Khan\'ın konvoyu hayranlarının bulunduğu noktaya geri döndü. Aamir Khan, aracından inerek bir çocuğu kucağına aldı. Hayranları ile bol bol fotoğraf çektiren Aamir Khan daha sonra VİP salonuna gitti. VİP salonu önünde DHA\'ya açıklama yapan Aamir Khan, \" Ayrıldığım için çok üzgünüm Çok güzel bir ülke iyi vakit geçirdim. Keşke daha fazla kalabilseydem. Bir daha ki sefere daha uzun süre kalacağım. Burada gösterdiğiniz saygı ve sevgi için çok teşekkür ederim\" dedi.