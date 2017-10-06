(Görüntülü Haber) Bollywood yıldızı Aamir Khan Ankara'da (3)

AAMİR KHAN\'DAN ANITKABİR ZİYARETİ Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın davetlisi olarak yeni filmi \'Secret Superstar\'ın tanıtımı amacıyla Türkiye\'ye gelen Bollywood yıldızı Aamir Khan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından Anıtkabir\'i ziyaret etti. Anıtkabir önünde hayranlarıyla fotoğraf çekinen Khan, Atatürk mozolesi ziyaret etti. Khan daha sonra Atatürk ve Kurtuluş Savaşı müzesini gezdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ında Kyhan\'ı akşam saatlerinde kabul etmesi bekleniyor.