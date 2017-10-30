(Görüntülü Haber) Boğazın Boğası, mezarı başında anıldı

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Ercan ATA / ANKARA, (DHA) Dünya şampiyonu eski milli boksör Sinan Şamil Sam, ölümünün ikinci yılında mezarı başında anıldı

30 Ekim 2017 19:38

Ercan ATA / ANKARA, (DHA)
Dünya şampiyonu eski milli boksör Sinan Şamil Sam, ölümünün ikinci yılında mezarı başında anıldı.
Karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Şam\'ın kabristanlığındaki anmaya, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, federasyon çalışanları, antrenörler ve sporcuların katılıdığı anma töreninde fatiha okundu. Gözgeç, \"Sam\'ın vefatının ikinci yılında sporcularımızla buradayız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Türk sporunun yeri doldurulamayacak bir ağır sıkletiydi. Dünya\'da sayılı sporculardan biriydi. Onun gibi bir sporcunun artık türkiye ye geleceğini zannetmiyorum. Sporcunun geldiği yer önemli ama orayı muhafaza etmesi orada kalması daha önemli. Bunun için önce sağlık, sonra güzel yaşam ve dikkatli yaşamak lazım. Gittiğin arkadaşı seçmen lazım. Ömrümüz yettiğince buraya dua okumak için geleceğiz. Mekanı cennet olsun\" dedi.
 

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