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(Görüntülü Haber) Boğaz’da eşsiz manzara

* Sabah saatlerinde yolu İstanbul Boğazı'na düşenler, oluşan eşsiz manzaraya hayran kaldı

02 Kasım 2017 12:18

* Sabah saatlerinde yolu İstanbul Boğazı\'na düşenler, oluşan eşsiz manzaraya hayran kaldı. * Denizin üstünü adete bir örtü gibi boydan boya kaplayan sis bulutu seyirlik manzaralar oluşturdu. * Kimi bu eşsiz manzarayı cep telefonu ile ölümsüzleştirirken kimi de balık tutmayı tercih etti. Haber-Kamera:Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı\'nda bu sabah eşsiz bir manzara vardı. Denizin üzerini kaplayan sis bulutu boğazın güzelliğini ortaya çıkardı. Soğuk hava ile ılık deniz suyunun birleşmesiyle oluşan deniz yüzeyinde oluşan sis bulutu izleyenleri büyüledi. Bazıları sahilde spor yaparken bazıları da cep telefonu ile bu manzarayı ölümsüzleştirdi. Boğazdaki vapurlar ise sisin arasında nazlı nazlı süzülerek sisin içinde gözden kayboldu.

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