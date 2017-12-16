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(Görüntülü Haber) Boğaz semalarında uçakların ışık dansı

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Boğazı'nın üstünden geçen uçakların peşi sıra ilerlemesi hızlandırılmış görüntüyle ilgi çeken anlar ortaya çıkardı

16 Aralık 2017 18:24

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Boğazı\'nın üstünden geçen uçakların peşi sıra ilerlemesi hızlandırılmış görüntüyle ilgi çeken anlar ortaya çıkardı. Görüntüler Eminönü\'nden çekildi. Peşi sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçerek iniş için Atatürk Havalimanı\'na yönelen uçaklar hızlandırılmış görüntüyle ilginç manzara oluşturdu. Ayrıca vapur ve teknelerin İstanbul boğazındaki hareketliliği de görüntülere renk kattı. UÇAKLARDAN DA DOYUMSUZ İSTANBUL MANZARASI İZLENİYOR Atatürk Havalimanı\'na günde ortalama 600 uçak iniş yapıyor. İniş için rüzgarın durumuna göre 05-23 numaralı piste yönlendirilen uçaklar Boğaz üstünde peş peş sıralanıyor. Boğaz üstünden geçen uçaklar da bulunanlar İstanbul\'un güzelliklerini görme şansı yakalıyor.

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