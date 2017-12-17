(Görüntülü Haber) Bodrum'un çöplük sorununa geçici çözüm

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Aylin Giray, Bodrum\'daki Torba ve Dereköy mahallelerindeki vahşi çöp depolama alanlarında modern depolama alanı yapılana kadar, geçici çözüm olarak düzenleme yapılacağını belirtip, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bodrum Çevre Platformu tarafından sivil toplum örgütlerinin destekleriyle Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi\'nde \'Bodrum Çöplük Paneli\' düzenlendi. Gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu\'nın oturum yöneticisi olduğu panele konuşmacı olarak, Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Aylin Giray, Toprak İlmi ve Ekoloji Uzmanı Prof. Dr. Doğan Kantarcı, Gazeteci Özer Akdemir katıldı. Çöplük sorunun gündeme geldiği panele Bodrumlular da yoğun ilgi gösterdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Aylin Giray, Mumcular Akdam da yapılması planlanan modern çöp depolama tesisinin bölgenin SİT alanı çıkması nedeniyle iptal olduğunu belirtip, yaşanan süreci anlattı. Bodrum\'un Torba ve Dereköy Mahalleleri\'ndeki vahşi depolama alanlarında yılda birkaç kez yangın çıktığına dikkat çeken Giray, mevcut bu alanların düzenlenmesiyle ilgili gelişmeler olduğunu söyledi. Giray, Bodrum\'un çöplük yangınları nedeniyle mağdur olduğuna dikkati çekerken, şöyle dedi: \"Ciddi sorumluluk alarak, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün, bu iki sahanın işletilmesi için talimat verdi. Çünkü aynı düzenli depolama tesisleri gibi işletilebilir. Evet, toprağın altına artık düzeltemezsiniz, izolasyonunu sağlayamazsınız ama, buraya gelecek atığı bir şekilde kontrol edebilirsiniz. İhalemizi de tamamladık. 1 Ocak itibarıyla burada düzenli, disiplinli ve yönetmeliklere uygun olarak bir işletim gerçekleşecek. Ümit ediyorum bu yaz, geçen yaz yaşadığınız sıkıntıların hiçbirini yaşamayacaksınız. Ama bu demek değildir ki düzenli depolama ihtiyacımız bitiyor. Hayır, buradaki sahalar için bunlar geçici çözümler. Ne zaman ki düzenli depolama yapacağız o zaman bu iki sahayı da rehabilitasyona başlayacağız. Düzenli depolama alanları için bazı sahalar üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor.\" \"BIRAKIN ÇÖPLÜĞÜ BODRUM\'DA MEZARLIK YERİ BİLE YOK\" Toprak İlmi ve Ekoloji Uzmanı Prof.Dr. Doğan Kantarcı ise Bodrum\'a çöplüğü bırakın, mezarlık yapılacak bir yer bile olmadığını söyledi. Bodrum Yarımadası\'nın zemininin geçirgen olduğunun altını çizen Prof.Dr. Kantarcı, şöyle devam etti: \"Ormanlara çöp dökemezsiniz. Yarın mezarlık isteyeceksiniz. Ormanlara mezarlık yaptığınız zaman gömdüğünüz ölülerin suyu nereye gidecek? Yer altısuyuna. İçeceksiniz değil mi? Hayır. Dolayısıyla ormanlara mezarlık da yapamazsınız. Bırakın çöplük yapmayı oturun düşünün \'Bodrum\'da nereye mezarlık yapacağız?\' diye.\" Gazeteci Özer Akdemir de çöplük sorunun çözümü için kalıcı çözümlerin bir an önce üretilmesi gerektiğini söyledi.