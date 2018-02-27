(Görüntülü Haber) Bodrumlu şoför esnafından mağduriyet iddiası

Nilüfer DEMİR, Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla) , DHA) MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde 6 kooperatifin birleşmesiyle kurulan \'Güçbirliği Şirketi\'nden paralarını alamadıklarını iddia eden bir grup şoför, yaptıkları basın açıklamasında hukuki yollara başvurduklarını açıkladı. Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı öncülüğünde, \'S\' plakalı araçların daha iyi bir ortamda hem fiyat hem de iş olarak daha fazla şoföre destek sağlaması adına kurulan Güçbirliği Şirketi\'nden ödemelerini alamadıklarını iddia eden 20 şoför, oda önünde basın açıklaması yaptı. 50\'den fazla şoförün toplam 500 ila 600 bin lira arasında alacağı olduğuna dikkat çeken grup, bazı kişilerin durumu avukatları aracılığıyla mahkemeye taşıdığına dikkat çekti. Grup adına açıklama yapan şoför Ufuk Kurt, şunları söyledi: \"Odamız, 6 kooperatifin birleşmesiyle, burada çalışan \'S\' plakalı araçların daha iyi bir ortamda, hem fiyat, hem de iş olarak daha fazla şoför arkadaşımıza destek olmak adına Güçbirliği Şirketi\'ni kurdu. Bu şirket, Bodrum\'da gerek personel, gerek okul ve gerekse Milli Eğitim\'in yapacağı ihalelere tek başına grip, bu ihaleleri alarak, bizlere bu işleri eşit bir şekilde dağıtıp, odasına kayıtlı esnafına destek olmak adına Hasan Kablı\'nın önderliğinde kurulmuştur. Bizlere anlatılan bu şekilde olmuştur. Daha sonra Güçbirliği şirketi ilk olarak 2 özel okulun ihalesini almış, bizlere buralarda çalışmamız için teklifler yapmış ve sözleşmeler imzalanarak 2015- 2016 öğretim sezonu başlamıştır. İlk dönem bitmiş ve herhangi bir sıkıntı olmamıştır. İkinci dönemin son 3 ayı ödemelerde aksamalar olmuş ve bu 3 aylık ödemeler yapılmadan okul kapanmıştır. Bizler de ilk sene olmasından dolayı sıkıntılar olabileceğini ancak ödemelerin er geç yapılacak söylemlerinden ötürü beklemeye geçmiştik. 2016- 2017 sezon açılışı yaklaşınca bu okullarda çalışan görevli arkadaşlar, bizleri tek tek aramış ve ihaleleri tekrar Güçbirliği Şirketi\'nin aldığını tekrar çalışmamız halinde gecikmiş ödemelerimizin yapılacağını beyan etmişlerdir. Bizler de oda başkanımızın beyanları doğrultusunda kendisine güvenerek işi kabul etmiş ve yeni sözleşmeleri imzalayarak işe başlamış bulunduk. Dedikleri gibi olmasa da gecikmiş ödemeleri aylara yayarak kapatmaya çalışmış ancak olmamıştır. Daha sonraki görüşmelerimizde kredilerin çekileceği bu şekilde ödemelerin yapılacağı birkaç defa dile getirilmiş fakat bunlar hep sözde kalmıştır. Yani becerememişlerdir. Şoför arkadaşlarımıza sürekli yalanlar söyleyip, oyalamış ve sezon sonuna kadar bizleri bir nevi kullanmışlardır. Çünkü eğer bu işin sonunu getiremezlerse, özel okullarla yaptıkları sözleşmelerde bulunan tazminatı ödemek zorunda kalacakları için bu yola girmişlerdir. Yani kendi iş bilmezliklerinin bedelini şoför arkadaşlarımıza ödetmişlerdir.\" \"MAHKEMENİN VERMİŞ OLDUĞU KARAR DOĞRULTUSUNDA NE DÜŞTÜYSE ÖDEMEYE HAZIRIZ\" Kurt, bazı alacaklı şoförlerin alacaklarının tahsili için avukatlar tutarak, konuyu yargıya taşıdığına dikkat çekerek, borç para istemediklerini, haklarını almak istediklerini vurguladı. İddialara yanıt veren Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı ise üyelerin isteği üzerine büyük okulların taşımasını aldıklarını belirterek, \"Ben muhasebeci değilim, muhasebeciler şirketi batırmış. Batırabilirler, o söz konusu değil. Ama arkadaşların gelip de bize böyle davranması doğru değil. Ben geçen hafta 4 kişinin parasını ödedim. Bugün de 2 kişinin parasını ödeyeceğim. Size açıklama yapan arkadaşların hepsi bizi mahkemeye verdi. 6 kooperatifin hissesi var burada. Mahkemenin vermiş olduğu karar doğrultusunda ne düştüyse ödemeye hazırız. Ama mahkeme kararı ile. Yargı karar verirse ödemeye razıyız. Arabamı, evimi satar öderim. Ben borçları ödemeye devam ediyorum. Ama onlarınkini ödemeyeceğim, yine söylüyorum, mahkeme ne karar verirse onda devam edeceğim\" dedi.