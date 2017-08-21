(Görüntülü Haber) Bodrum'da Zeki Müren anısına konser

Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölüm Başkanlığı tarafından Bodrum Belediyesi\'nin destekleri ile Zeki Müren\'in anısına \'Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında\' isimli Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği\'ndeki konseri, aralarında oyuncu Nuri Alço\'nun da bulunduğu yaklaşık 1500 kişi izledi. 33 kişilik koro, gecede Zeki Müren\'in şarkılarını söyledi. Koronun yanı sıra Müren\'in yeğeni Özlem Güner de gecede sunuculuk yaptı, hem de dayısı ile olan anılarını anlattı. Nusret Parmaksız şefliğinde koro ve solo parçaların seslendirildiği konserde balerin Canan Şahin, müzik eşliğinde bale gösterisi sundu. Koronun \'Safalar Getirdiniz Safa Geldiniz\' isimli şarkı ile başlattığı konserde Müren\'in sevilen şarkıları seslendirildi. İzleyiciler, koronun söylediği şarkılara zaman zaman alkış tutarak zaman zaman da söyleyerek eşlik etti. Zeki Müren\'in yeğeni Özlem Güner, şöyle dedi: \"Hani sizin \'Sanat Güneşi\' dediğiniz Zeki Müden benim ise, sadece güneşim, canım, kanım dayım. İşte bu gece güneşime gitsin. O bize keyifle yükseklerden gülümsesin. Bu gece masalımız ona bulaşsın. Hep birlikte sevgimizi gönderelim ona. Bodrum\'a \'Güneşim\' dedi ama şimdi Bursa\'da özlediklerinin yanında uyumakta\" diyerek herkese keyifli bir gece diledi. Uzun süreden bu yana bu konserin hazırlığını yaptıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Korosu Şefi ve Bölüm başkanı olan Nusret Parmaksız ise, şöyle konuştu: \"Uzun zamandır bu konserin hazırlıklarını yapıyorduk. Gerçekten çok güzel bir konser oldu. Bizim içi de ayrı bir zevk oldu. Seyircinin ilgisi de yoğun oldu. Zeki Müren gerçekten hem müziğe, hem de Bodrum\'a maal olmuş bir insan.\" Yaklaşık 2.5 saat süren konserde Zeki Müren\'in sevenleri oldukça keyifli vakit geçirdi.