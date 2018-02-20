(Görüntülü Haber) Bodrum'da savaş gemileri ilgi odağı oldu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'a bu sabah demirleyen 2 Türk savaş gemisi, halkın ilgi odağı oldu. Bu sabah ilçeye gelen Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait, 58 metre uzunluğunda, 34 askeri personelin bulunduğu ve \'P- 340\' borda numaralı \'Doğan\' isimli hücumbot ile öğle saatlerinde Marmaris Aksaz\'dan gelen \'A-1580\' borda numaralı, 53 metre uzunluğundaki ve 22 askeri personelin bulunduğu, deniz dibi mayın ve ağ gibi maddelerin aranması ve temizlenmesinde görev alan ağ gemisi, ilgi odağı oldu. Gemiler, Kumbahçe Mahallesi Şalvarağa Burnu\'ndaki yanaşma iskelesine demirledi. Bodrumluların hatıra fotoğrafları çektirdiği gemilerin üzerinde askeri hareketlilik gözlendi. Gemilerin Bodrum\'da ne kadar kalacağı ile ilgili bilgi verilmedi.