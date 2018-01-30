(Görüntülü Haber) Bodrum'da kış güneşinde keyif yaptılar

Nilüfer DEMİR -Hülya ELTEŞ BODRUM (Muğla) , (DHA)Muğla\'nın Bodrum ilçesinde, geçen hafta etkili olan soğuk havanın yerini güneşli havaya bırakmasının fırsat bilenler kafeterya ve sahil kenarlarını doldurdu. Hava sıcaklığının güneşte 21 dereceye kadar yükseldiği Bodrum\'da, güneşi görenler kendini sokağa attı. Sahiller yürüyüş ve spor yapanlarla doldu. Kafeterya ve restoranlarda neredeyse oturacak yer kalmadı. Kimileri de güneşli havayı alışveriş yapmak için fırsata çevirdi. Aydın\'dan tatile gelen Ceylan Bayrak, Bodrum\'da hava çok güzel. Güneşli havayı fırsat bilip, soluğu Bodrum\'da aldım. Kitabımı okumak için sahildeki kafeleri tercih ettim. Güneşin keyfini çıkarıyorum dedi.