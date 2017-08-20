(Görüntülü Haber) Bodrum'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, kamyonetle çarpışan otomobildeki Niyazi Kocaköse öldü, Güler Demir ise yaralandı. Kaza sonrası kamyonet şoförü Hüseyin Karasoy, Kocaköse\'nin elini tutup, \"Ne olur ölme ağabey\" diyerek gözyaşı döktü. Kaza, saat 20.30 sıralarında Yalıçiflik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 33 yaşındaki Hüseyin Karasoy yönetimindeki 48 VY 063 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp bahçıvanlık yaptığı belirtilen 62 yaşındaki Niyazi Kocaköse yönetimindeki 48 TD 147 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Karasoy, ambulans beklerken, otomobilde sıkışan Kocaköse\'nin elini tutup \"Ağabey ne olur dayan, ambulans geliyor, ölme ağabey\" diyerek gözyaşı döktü. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Niyazi Kocaköse\'nin öldüğü belirlendi. Otomobilden fırlayıp ağır yaralanan 30 yaşındaki Güler Demir ise Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayı duyup olay yerine gelen Kocaköse\'nin kızı Necla Kocaköse ve yakınları sinir krizi geçirdi. Kocaköse\'nin yeğeni Mehmet Ateş, \"Bu yol altı aydır yapılmadı, Büyükşehir Belediyesi ekipleri 5 gün önce yolu güya yaptı. Mucuru döktü gitti. Burada çok kazalar olacak, böyle olmaz dedik, dinletemedik. Dayım öldü, bu kazalar \'geliyorum\' dedi. Bu çağda böyle yol olur mu? Yolun üstüne mucuru dök, insanları ölüme gönder\" diyerek tepki gösterdi. Kamyonet sürücüsü Hüseyin Karasoy, gözalltına alınırken, otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan Kocaköse\'nin cesedi ise Bodrum Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu.