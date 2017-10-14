T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bodrum'da huzur denetimi

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede huzur denetimi yapıldı

14 Ekim 2017 14:46

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede huzur denetimi yapıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli 150 polisin katılımıyla Bodrum Yarımadası\'nda dün akşam, eş zamanlı denetim yapıldı. Yalıkavak, Torba, Gümbet mahalleleri ile Bodrum Belediye Meydanı ve Barlar Sokağı\'ndaki denetime asayiş, narkotik ve terör ekipleri katıldı. Ayrıca narkotik köpeği Molly de kontrollerde kullanıldı. İki saat süren denetimde 979 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, aranan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ruhsatsız 1 tabancaya el konuldu. Alkollü 3 sürücünün ehliyetine el konulup, para cezası kesildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nilüfer DEMİRBODRUMMuğla DHA BODRUM Emniyet MüdürlüğüBodrumEmniyet MüdürlüğüBodrum YarımadasıYalıkavak Torba GümbetBodrum Belediye MeydanıBarlar SokağıAyrıcaMollyAramalardaAlkollü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24