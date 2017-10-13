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(Görüntülü Haber) Bodrum'da gün batımı güzelliği

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da güneşin battığı sırada ortaya çıkan görsel güzellik, yerli ve yabancı turistleri hayran bıraktı

13 Ekim 2017 14:30

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da güneşin battığı sırada ortaya çıkan görsel güzellik, yerli ve yabancı turistleri hayran bıraktı. Türkiye\'nin batıdaki en son noktalarından olan Turgutreis Mahallesi karşısındaki Çatal Ada, Topan Ada ve Kiremit Adası üzerinden batan güneşin deniz üzerinde yarattığı kızıllığın ortaya koyduğu manzara, başta amatör balıkçılar olmak üzere sahillere akın edenlere keyifli dakikalar yaşattı. Ege Denizi üzerinde, 18.30-19.30 saatleri arasında, güneş batarken ortaya çıkan manzarayı görenler, cep telefonları ya da profesyonel fotoğraf makineleriyle o anı ölümsüzleştirdi. Sonbahar aylarında güneşin ve doğanın inanılmaz güzellikler barındırdığını belirten emekli bankacı 44 yaşındaki Mübeccel Yalçın, \"Bu güzelliği hemen her akşam büyük bir keyifle izliyoruz\" dedi.

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